Insgesamt bewegt sich NetApp seit etwa Oktober 2018 in einem sehr breiten Aufwärtstrend gen Norden, den letzten markanten Höhepunkt markierte die Aktie Anfang Januar letzten Jahres bei 95,46 US-Dollar und definierte erst den laufenden Aufwärtstrend. 2022 war allerdings von Gewinnmitnahmen geprägt, in der Spitze gab NetApp bis Dezember auf 58,08 US-Dollar nach. Aber bereits zuvor hat die Abwärtsdynamik deutlich abgenommen, was schlussendlich in einer volatilen Bodenbildungsphase endete. Seit April ist wieder eine deutliche Zunahme der Aktivität von Käufern zu verzeichnen, diese drückten das Papier in den Bereich von 80,00 US-Dollar aufwärts und damit an einen markanten Horizontalwiderstand aus Anfang letzten Jahres. Ein Ausbruch über dieses Widerstandsband könnte eine zweite Rallyestufe zünden.

Kurs erinnert an Rounding Bottom