"With Saudi, Go Global" HUAWEI CLOUD startet Dienstleistungen in Saudi-Arabien

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - HUAWEI CLOUD gab heute die Einführung der

HUAWEI CLOUD-Region Riad auf der HUAWEI CLOUD Summit Saudi Arabia 2023 bekannt.

Diese Region wird dazu beitragen, das digitale Wirtschaftswachstum im Land zu

fördern.



Mit dem Start der HUAWEI CLOUD-Region Riad wurde bekannt gegeben, dass die

Region Saudi-Arabien der Schwerpunkt von HUAWEI CLOUD bei der Betreuung des

Nahen Ostens, Zentralasiens und Afrikas sein wird, um innovative, zuverlässige,

sichere und nachhaltige Cloud-Services anzubieten. Diese Leistung unterstreicht

das unermüdliche Engagement von HUAWEI CLOUD für die Unterstützung der Vision

2030 von Saudi-Arabien in Einklang mit den ehrgeizigen technologischen

Fortschritten, Führungsqualitäten und Innovationszielen des Landes.





S.E. Eng. Haitham bin Abdul Rahman Al-Ohali, Vizepräsident des Ministeriums fürKommunikation und Informationstechnologie (MCIT) in Saudi-Arabien, teilte seinePerspektive auf diese monumentale Errungenschaft mit: " Huawei ist ein stolzerPartner im technologischen Fortschritt unseres Landes und hat mit demMinisterium, Dienstleistern, Unternehmen und Universitäten bei verschiedenengemeinsamen Bemühungen um die digitale Transformation zusammengearbeitet. Wirfreuen uns auf die transformativen Auswirkungen, die die HUAWEI CLOUD-RegionRiad auf unser digitales Ökosystem haben wird und neue Wege für Innovation undWachstum schafft. "Die Region Riad bietet Kunden mehrere Vorteile. Erstens wird in dieser Regiondas globale Know-how von Huawei in Bezug auf die digitale Transformation in dieExzellenz der Branchen übertragen, was Innovationen einfacher und schnellermacht. Die HUAWEI CLOUD-Region befindet sich in Riad und wird durch eine3AZ-Architektur hochverfügbare und sichere Cloud-Dienste bereitstellen, um denstabilen Betrieb verschiedener Dienste sicherzustellen. Darüber hinaus kann dieRegion umfassende Cloud-Dienste anbieten, darunter Infrastruktur, Datenbanken,Container, Big Data und KI-Dienste, um die Anforderungen verschiedener Branchenzu erfüllen.Basierend auf der 3AZ-Architektur mit hoher Zuverlässigkeit bietet die RegionRiad niedrige Latenz und deckt alle bestehenden Carrier-Netzwerke ab, die vonSTC, Zain und Mobily betrieben werden. Das lokale Rechenzentrum speichert Datenlokal in Übereinstimmung mit den örtlichen Datenvorschriften. Darüber hinauswird das Unternehmen 68 Cloud-Services in drei Kategorien einführen: Daten, KIund Cloud-Native.Steven Yi, Senior Vizepräsident von Huawei und Vorstand der Huawei-Region