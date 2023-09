NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag nach dem verlängerten Feiertags-Wochenende keine klare Richtung gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,35 Prozent auf 34 716,74 Punkte, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 4502,15 Punkte nach unten. Dagegen drehte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 ins Plus und gewann zuletzt 0,14 Prozent auf 15 512,61 Zähler.

Schwachen Konjunkturdaten aus China und Europa steht die Hoffnung gegenüber, dass der US-Wirtschaft eine Rezession in naher Zukunft erspart bleiben sollte. Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht die Wahrscheinlichkeit einer aktuellen Studie zufolge noch bei 15 nach bisher 20 Prozent. Denn die nachlassende Inflation und der weiter widerstandsfähige Arbeitsmarkt deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht weiter anheben müsse. Die Währungshüter der weltgrößten Volkswirtschaft entscheiden am 20. September über ihre weitere Geldpolitik.