Unilumin beleuchtete die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft des Jahres 2023 mit 600 Quadratmetern an LED-Anzeigen

Unilumin, ein Unternehmen mit Sitz in China, das 2004 gegründet wurde, ist der weltweit führende Zulieferer von LED-Anzeigen, Beleuchtungsprodukten und Metasight-Lösungen. Im Sportsektor bietet Unilumin ein umfassendes Sortiment an LED-Produkten, die auf verschiedene Sportarten wie unter anderem Basketball, Fußball, Schwimmen, Volleyball und Tennis zugeschnitten sind.

Die FIBA und Unilumin führen seit 2019, als Unilumin zum offiziellen langfristigen LED-Zulieferer für die internationalen Spitzenwettbewerbe der FIBA ernannt wurde, eine erfolgreiche Partnerschaft. In den fünf Jahren der Zusammenarbeit lieferte Unilumin nicht nur professionelle LED-Produkte und integrierte Lösungen für die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft des Jahres 2019 in China, die EuroBasket 2022 und die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2023, das Unternehmen arbeitete auch mit der FIBA zusammen, um eine Reihe von maßgefertigten LED-Anzeigen zu entwickeln, die auf Basketballspiele zugeschnitten sind, mit dem Ziel, einem weltweiten Publikum ein erstklassiges audiovisuelles Erlebnis zu bieten.

Im Zuge digitaler Aufrüstungen von Stadien sind professionelle LED-Anzeigen für die Anzeige von Informationen und Live-Rundfunkübertragungen unerlässlich geworden. LED-Bandenanzeigen können herkömmliche Stadionbegrenzungen ersetzen und den Bedarf an Informationen zum Spiel und an kommerziellen Werbeanzeigen decken.

Als offizieller LED-Zulieferer der FIBA hat Unilumin insgesamt 600 Quadratmeter an Bandenanzeigen und integrierten Lösungen für fünf Wettbewerbsarenen zur Verfügung gestellt, zu denen auch das Philippines Stadium, das Araneta Stadium, die Anlage Mall of Asia, das Indonesia Stadium und das Okinawa Stadium gehören.

MANILA, Philippinen, TOKIO, Japan, und JAKARTA, Indonesien, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft des Jahres 2023 startete am 25. August auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien.

