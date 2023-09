ACM Biolabs gibt positive Topline-Ergebnisse einer Phase-I-Studie mit dem SARS-CoV-2-Booster-Impfstoff ACM-001 bekannt

Singapur und Basel, Schweiz und Sydney (ots/PRNewswire) -



- Klinische Validierung der Tunable Platform ("ATP(TM)") von ACM Biolab, der

proprietären polymerbasierten Verabreichungsplattform von ACM Biolab

- ACM-001 wurde in den empfohlenen Dosierungen gut vertragen, es traten keine

schwerwiegenden unerwünschten Nebenwirkungen auf und die frühen

Immunogenitätsdaten waren ermutigend

- ACM führt derzeit Kooperationsgespräche, um neue Lösungen für die

Verabreichung von Arzneimitteln anzubieten, die die größten Herausforderungen

bei der Verwendung von Verabreichungssystemen auf der Basis von

Lipid-Nanopartikeln (LNP) angehen



ACM Biolabs, ein Biotechnologieunternehmen, das seine auf Polymeren basierende

Verabreichungsplattform der nächsten Generation nutzt, um neue

Nanoformulierungen für den Einsatz in verschiedenen therapeutischen Bereichen zu

entwickeln, gab heute positive Topline-Ergebnisse einer Phase-I-Studie mit

ACM-001, dem ersten in der klinischen Entwicklung befindlichen

Entwicklungsprogramm des Unternehmens, bekannt.