ViAqua Therapeutics kündigt Investition in Höhe von 8,25 Millionen USD unter der Leitung von S2G Ventures zur Skalierung von RNA-basierten Lösungen in der Aquakultur an

„Die orale Verabreichung ist der heilige Gral der Aquakultur-Gesundheitsentwicklung, sowohl aufgrund der Unmöglichkeit, einzelne Garnelen zu impfen, als auch aufgrund der Fähigkeit, die Betriebskosten des Krankheitsmanagements erheblich zu senken und gleichzeitig die Ergebnisse zu verbessern", so Shai Ufaz, Chief Executive Officer von ViAqua. „Wir freuen uns, diese Technologie auf den Markt zu bringen, um den Bedarf an erschwinglichen Krankheitslösungen in der Aquakultur zu decken."

HAIFA, Israel, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- ViAqua Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen und Entwickler einer Plattform für oral verabreichte RNA-Partikel zur Förderung und Verbesserung der Tiergesundheit in der Aquakultur, gab bekannt, dass es eine von S2G Ventures geleitete Finanzierungsrunde im Wert von 8,25 Millionen USD unter Beteiligung von Rabo Ventures, Trendlines Group Ltd., Agriline Limited, Nutreco I-Lab Angels und Circle Investments LLC. abgeschlossen hat.

Die Finanzierung wird es ViAqua ermöglichen, sein erstes Produkt auf den Markt zu bringen, in Forschung und Entwicklung für zukünftige Produkte zu investieren und die Fähigkeit der Plattform zu beweisen, RNA-basierte Lösungen in der passenden Größenordnung anzubieten.

