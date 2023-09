Triathlon-Weltcup „Liugong Island Cup" Weihai 2023 und „Triangle Tyre Cup" China 2023 • Weihai Extreme Triathlon Series beendet

WEIHAI, China, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Eine Pressemitteilung von CRI Online:

Am 27. August fand der zweitägige Triathlon-Weltcup „Liugong Island Cup" Weihai 2023 und „Triangle Tyre Cup" China 2023 · Weihai Extreme Triathlon Series einen perfekten Abschluss in der Triathlon-Arena der Half Moon Bay in Weihai. Athleten aus 31 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt boten dem Publikum ein spannendes und leidenschaftliches Fest.