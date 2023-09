FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Internetdienstanbieter United Internet steigt Mitte September in den Index der mittelgroßen Werte MDax auf. Weichen muss dafür die Aktie des Maschinenbauers Krones , wie die Deutsche Börse in Eschborn im Anschluss an die Indexüberprüfung am Dienstagabend nach Handelsschluss mitteilte. Den Platz von United Internet im Kleinwertesegment SDax nimmt dafür Börsenneuling Thyssenkrupp Nucera ein. Den SDax wird zudem künftig Ionos bereichern. Platz machen muss dafür der Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten Basler . Die Änderungen treten am Montag, 18. September, in Kraft.

