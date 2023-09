Else Nutrition erweitert um eine neue Produktionsanlage und beginnt mit der kommerziellen Produktion

VANCOUVER, BC, 5. September 2023 / IRW-Press / – Else Nutrition Holdings Inc. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), gibt bekannt, dass es die kommerzielle Produktion in einer neuen Anlage im Mittleren Westen der USA aufgenommen hat, die in der Lage sein wird, den Produktionsbedarf des Unternehmens in den kommenden Jahren in Nordamerika zu decken. Die neue US-Produktionsstätte wird die Kosten senken und gleichzeitig die Produktqualität verbessern.