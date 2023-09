NuGen kündigt seine Teilnahme am Tech Day der Kinvestor Days Virtual Conference 2023 an

5. September 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“) freut sich bekannt zu geben, dass Richard Buzbuzian, President, CEO und Direktor von NuGen, und Karen Dunlap, Chief Customer Officer und Direktor, auf der Kinvestor Days Virtual Conference 2023 am 20. September 2023 um 9:00 Uhr PT (12:00 Uhr ET) eine Präsentation halten werden. Weitere Informationen finden Sie unten.