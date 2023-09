Risen Energy steigert Umsatz um 39,56 %, Nettogewinn steigt im ersten Halbjahr 2023 um 76,25 % gegenüber dem Vorjahr

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd. (Shenzhen: 300118), ein

weltweit führender Hersteller von Hochleistungs-Solar-Photovoltaikprodukten, hat

berichtet, dass sich sein Umsatz im ersten Halbjahr 2023 auf 17,6 Milliarden

Yuan (2,43 Milliarden US-Dollar) belief, was ein Wachstum von 39,56 Prozent im

Vergleich zum Vorjahr bedeutet.



Der Nettogewinn des Unternehmens nach Abzug einmaliger Gewinne und Verluste

stieg um 76,25 Prozent auf 838 Millionen Yuan (115,48 Millionen US-Dollar).

Risen Energy hat 490 Millionen Yuan (67,52 Millionen US-Dollar) in Forschung und

Entwicklung investiert, was einem Anstieg von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr

entspricht.