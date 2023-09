Tuya Smart stellt auf der IFA 2023 innovative IoT-Technologie aus, die ein kohlenstoffarmes Leben ermöglicht

Berlin (ots/PRNewswire) - Tuya Smart(NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler

IoT-Entwicklungsdienstleister, sorgte auf der IFA 2023 mit einer Auswahl an

umweltfreundlichen Energiesparlösungen für Aufsehen. Unter dem Motto "Drive

Low-carbon Life With IoT" (Kohlenstoffarmes Leben mit IoT vorantreiben)

präsentierte Tuya globalen Entwicklern seine hochmodernen Lösungen wie

Heim-Energiemanagement, intelligente Mobilität und viele andere

Tuya-unterstützte energiesparende Produkte.



Die Idee, einen kohlenstoffarmen Lebensstil zu verfolgen, wird immer beliebter,

und Regierungen beginnen, sich mit kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen

Entwicklungsoptionen zu befassen, da sich die Welt mit dem Zusammenwirken

wichtiger Themen wie der Energiekrise und der Kohlenstoffneutralität

auseinandersetzt. So hat die Europäische Union beispielsweise einen Plan mit dem

Namen REPowerEU vorgeschlagen, um das zunehmende Energieproblem anzugehen und

Europa bis 2030 mit erschwinglicher, sicherer und nachhaltiger Energie zu

versorgen.