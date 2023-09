Die Beratungen der Länderchefs in Brüssel werden am Donnerstag fortgesetzt. Für den zweiten Tag sind unter anderem Treffen mit den EU-Kommissionsmitgliedern Maros Sefcovic (Klima), Margaritis Schinas (Migration) und Kadri Simson (Energie) angesetzt./cwe/DP/ngu

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer beraten sich am Mittwoch (ab 18.00 Uhr) in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um einen Industriestrompreis, um die Aufnahme von Flüchtlingen sowie um den Umgang mit antidemokratischen und antieuropäischen Tendenzen gehen, wie die Landesregierung von Niedersachsen ankündigte. Das Bundesland hat derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne.

Ministerpräsidenten der Bundesländer treffen von der Leyen in Brüssel

