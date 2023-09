First Tin Plc gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

Thomas Bünger, CEO von First Tin, sagte: "Wir freuen uns, Ross als Non-Executive Director im Vorstand begrüßen zu dürfen. Mit seinem umfassenden Wissen über das Geschäft habe ich keinen Zweifel daran, dass er für den Vorstand von großem Wert sein wird, und wir freuen uns auf seinen weiteren Beitrag zu First Tin.

Ross, der seit März 2022 als Company Secretary tätig ist, arbeitet seit Januar 2020 als unabhängiger Unternehmensberater und berät öffentliche, private und von der FCA zugelassene und regulierte Unternehmen in einer Vielzahl unterschiedlicher Mandate. Zuvor war er bei Arlington Group Asset Management Limited, einem auf Rohstoffe fokussierten Investmentmanagement-, Unternehmensfinanzierungs- und Beratungsunternehmen, Merrill Lynch Investment Managers, Deutsche Bank und Reuters tätig. Darüber hinaus war er nicht geschäftsführender Direktor einer an der Londoner Börse notierten Akquisitionsgesellschaft, eines FCA-regulierten Unternehmensfinanzierungsunternehmens, eines auf Guernsey ansässigen Rohstofffonds und eines Investitionsvehikels für Gewerbeimmobilien. Ross wird zusätzlich zu seiner neuen Rolle als Non-Executive Director weiterhin als Company Secretary tätig sein.

6. September 2023. First Tin PLC ("First Tin" oder "das Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, freut sich, die Ernennung von Ross Ainger zum Non-Executive Director mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Er wird Seamus Cornelius ersetzen, der mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen. Ross Ainger wird als Vorsitzender des ESG-Ausschusses und als Mitglied des Prüfungs-/Risiko- und Vergütungs-/Nominierungsausschusses fungieren.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer