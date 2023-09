Ich habe Unregelmäßigkeiten in Chinas Gold-Angaben gefunden!

Die Statistiken zu den Goldreserven der Volksrepublik China sind zwar in letzter Zeit häufiger erschienen, aber sie sind in ihrer Höhe wenig nachvollziehbar. Da gibt es viel Gold, das in China produziert und abgebaut wird und über Hongkong und andere Häfen zusätzlich nach China gewandert ist. Kommt es irgendwann zu einer überraschenden Ankündigung, dass Chinas Reserven eigentlich viel höher sind als bisher gemeldet? Wird das zu einer Explosion im Goldpreis 2024 oder 2025 führen? Wie steht es heute um den Goldpreis? Wie ist aktuell die Lage bei den Währungen Dollar und Yuan? Erfahren Sie mehr dazu im Video mit Jochen Stanzl von CMC Markets.