Am Dienstag hatten die Rohölpreise kräftig zugelegt, nachdem Saudi-Arabien und Russland ihre bestehenden Förderkürzungen bis zum Jahresende verlängert hatten. Die beiden Ölriesen halten das Angebot zusammen mit anderen Ländern aus dem Ölverbund Opec+ schon seit einiger Zeit knapp./la/jha/

Etwas auf die Stimmung drückt derzeit der jüngste Höhenflug der Ölpreise. Diese notieren aktuell in der Nähe ihrer zehnmonatigen Höchststände, was wieder Inflations- und damit Konjunktursorgen geweckt hat.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas weiter nachgegeben. Der Leitindex Dax fiel um 0,37 Prozent auf 15 714,13 Punkte, blieb damit aber in seiner Spanne zwischen 15 500 und 16 000 Punkten, in die er sich seit Anfang August befindet.

