Alma begrüßt Hollywood-Superstar Kate Hudson als neuen Global Brand Ambassador

Hollywood-Schauspielerin und Unternehmerin Kate Hudson wird in einer brandneuen Kampagne unter dem Motto "Beyond The Trend" (Jenseits des Trends) zu sehen sein, die der Öffentlichkeit verlässliche ästhetische Lösungen anstelle von flüchtigen Trends und Modeerscheinungen im Beauty-Bereich vorstellt

Die langfristige Partnerschaft zwischen der Schauspielerin und Alma zielt darauf ab, die Bedeutung der natürlichen Schönheit zu unterstreichen, wobei Alma für sichere, wirksame und evidenzbasierte Behandlungslösungen steht.

Die Kampagne wurde von Anthony Mandler inszeniert, der für seine Arbeit an Musikvideos für amerikanische Superstars bekannt ist, von denen einige Kultstatus erreicht haben

CAESAREA, Israel, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- Alma Lasers, ein Unternehmen von Sisram Medical und weltweiter Marktführer im Bereich der energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, gibt mit Stolz bekannt, Kate Hudson als neuen Global Brand Ambassador gewonnen zu haben. Hudson, eine preisgekrönte Schauspielerin, erfolgreiche Unternehmerin und inspirierende Persönlichkeit in den Bereichen Schönheit, Ästhetik und Wohlbefinden, nutzt ihre einflussreiche Präsenz für Almas Mission, wirksame Behandlungslösungen vor kurzlebige Trends zu setzen.

Hudson wurde weltweit bekannt durch ihre herausragende Darstellung in Kultfilmen wie "Almost Famous", "How to Lose a Guy in 10 Days" und dem 2022 von Kritikern gefeierten Netflix-Hit "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Neben ihrem Talent und ihrem natürlichen Charisma wird sie für ihr ehrenamtliches Engagement, ihre unerschütterliche Hingabe als Mutter und ihren authentischen Wellness-Ansatz auf der ganzen Welt bewundert.

In ihrer Zusammenarbeit unter dem Motto "Beyond The Trend" wollen Hudson und Alma zeigen, wie wichtig es ist, sich für natürliche, nachhaltige Schönheit zu engagieren, weshalb Alma sich verpflichtet, sichere, wirksame und evidenzbasierte Lösungen zu liefern. Die Kampagne hebt die preisgekrönten Produkte von Alma hervor, darunter Alma Harmony, Soprano, Opus und PrimeX, die zahlreichen Menschen auf der ganzen Welt zu mehr Selbstvertrauen und Zufriedenheit mit ihrem Äußeren verhelfen.