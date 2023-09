Paukenschlag: Neue Details zum Arm-IPO! Das planen Apple und der Chip-Entwickler

Arm hat am Dienstag die Details seines 52 Milliarden US-Dollar schweren Börsengangs bekanntgegeben, welcher der größte in den USA in diesem Jahr sein könnte. Der Eigentümer von Arm, die SoftBank Group, plant 95,5 Millionen American Depository Shares des in Großbritannien ansässigen Unternehmens zu einem Preis von 47 bis 51 US-Dollar pro Aktie anzubieten. Dies führt zu einem potenziellen Emissionswert von bis zu 4,87 Milliarden US-Dollar und bewertet das Unternehmen mit 52 Milliarden US-Dollar.

Arm besitzt das geistige Eigentum an der Computerarchitektur für die meisten Smartphones weltweit und vergibt Lizenzen an Apple und viele andere Unternehmen. Apple verwendet die Technologie von Arm bei der Entwicklung seiner eigenen Chips für seine iPhones, iPads und Macs.

Apple war eines der großen Technologieunternehmen, das am Dienstag 735 Millionen US-Dollar in den Börsengang von Arm investierte.

Der am Dienstag bekanntgegebene Vertrag zwischen Apple und Arm wurde in den am 21. August veröffentlichten Unterlagen zum Börsengang von Arm nicht erwähnt, was darauf hindeutet, dass er zwischen diesem Datum und dem 5. September unterzeichnet wurde.

Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 13. September enden. Am Tag darauf soll die Aktie erstmals an der Nasdaq gehandelt werden können. Insidern zufolge könnte die Zeichnungsfrist bei großer Nachfrage verlängert werden. Viele Technologieunternehmen, die bereits Kunden von Arm sind, planen, sich mit relativ kleinen Beträgen an dem Chip-Designer zu beteiligen, um die künftige Partnerschaft zu sichern. Nach dem Börsengang wird Softbank voraussichtlich rund 91 Prozent der Anteile an Arm halten.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion