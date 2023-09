Der September ist der schwächste Monat im Jahr und macht bis jetzt seinem Namen alle Ehre. Der Deutsche Aktienindex bietet charttechnisch gerade den Eindruck, als dass die Tiefs aus dem Sommer bei 15.450 Punkten in den kommenden Tagen erneut getestet werden sollten. Die Käufer befinden sich seit einigen Tagen im Streik, Dynamik auf der Oberseite ist Fehlanzeige.

Der Dienstleistungssektor hat sich in Europa weiter abgeschwächt. Die Menschen spüren den Preisdruck des „Biests Inflation“, wie Bundesbank-Chef Nagel sie nennt, und halten ihr Geld zusammen. Deshalb könnte es sein, dass die westlichen Zentralbanken bereits im Herbst in eine Art geldpolitischen Winterschlaf verfallen. Doch es besteht immer noch ein Restrisiko, dass zumindest die Europäische Zentralbank in der kommenden Woche erneut an der Zinsschraube dreht.