US-Außenminister Blinken zu Gesprächen in der Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Der US-Außenminister Antony Blinken ist zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Die Ankunft am Mittwoch meldeten mehrere ukrainische Medien. Für Blinken ist es der dritte Besuch seit dem russischen Einmarsch vor über 18 Monaten. Zuvor war er im April 2022 - gemeinsam mit Verteidigungsminister Lloyd Austin - und September 2022 in Kiew. Die USA sind der wichtigste westliche Unterstützer des osteuropäischen Landes in seinem Abwehrkampf gegen Russland./ast/DP/jha