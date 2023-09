Die OPEC attackiert mit der Verlängerung der Öl-Produktionskürzung das Narrativ der Wall Street, die nach wie vor an den Rückgang der Inflation mit Zinssenkungen der Fed glauben will, um die Rally am Laufen zu halten. Dabei stehen wohl handfeste Interessen auf dem Spiel: Saudi Aramco will neue Aktien im Volumen von 50 Milliarden Dollar auf den Markt bringen - die Saudis haben also besonders aktuell ein starkes Interesse an einem hohen Ölpreis, die OPEC inklusive Russland spielt dabei gerne mit. Die Wall Street wiederum will die KI-Euphorie weiter schüren, damit nächste Woche der Börsengang von Arm ein Erfolg werden kann. Auffallend war gestern, dass trotz steigender Renditen und steigendem Dollar der Nasdaq der einzige Index war, der es ins Plus geschafft hat. Wer gewinnt den Kampf: die OPEC oder die Wall Street?

