GMO GlobalSign stellt neue Lösung im Rahmen sicherer, vertrauenswürdiger Siegel in hohem Volumen vor

LONDON, ENGLAND / ACCESSWIRE / 6. September 2023 / GMO GlobalSign K.K. (https://www.globalsign.com/de), eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von Identitätssicherheit, digitalem Signieren und IoT-Lösungen, kündigte heute die Verfügbarkeit eines neuen Siegeltyps an, der auf qualifizierten Lösungen basiert. GMO GlobalSigns neues "Qualified Trust Seals by DSS" bietet fortschrittliche elektronische Siegel, die von qualifizierten Zertifikaten unterstützt werden und es Kunden ermöglichen, Siegel schnell und in großem Umfang einzusetzen. Die neue Lösung ist ideal für Service Provider und alle anderen Organisationen, die ein hohes Volumen an Dokumenten erstellen, die fortgeschrittene elektronische Siegel erfordern, wie z. B. Rechnungen, Angebote und Bestellungen.

GMO GlobalSign schuf Qualified Trust Seals als Antwort auf Kundenanfragen nach einem vollautomatischen Fernsignierdienst, der die Anforderungen der European Union Trust Lists (EUTL) erfüllt. Da Qualified Trust Seals von unserem beliebten Digital Signing Service (DSS) unterstützt werden, ermöglicht es eine einfache Bereitstellung, die auch leicht integrierbar ist, die perfekte Antwort für Organisationen, die eine stressfreie Integration mit APIs unter Verwendung des Open-Source-Identitätsrahmens EUTL suchen. Mit Qualified Trust Seals bereichert GMO GlobalSign Atlas die digitale Identitätsplattform des Unternehmens.

Jack Piekarski, Mitbegründer und VP Sales von Signius, betonte: "Für viele Firmenkunden oder öffentliche Einrichtungen wird der QES-Identifizierungsprozess als zu komplex, zeitaufwändig und kostspielig empfunden. Die Mitarbeiter zögern oft, sich daran zu beteiligen, weil sie Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben oder weil sie z. B. ihre privaten Mobiltelefone für berufliche Zwecke nutzen. Ein Dienst, der die hohen Validierungsstandards eines QTSP mit diesem Automatisierungsgrad kombiniert, wird stark nachgefragt werden und ist eine willkommene Ergänzung unseres Portfolios an Signierdiensten."