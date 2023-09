BIOVISER geht eine Partnerschaft mit LVC ein

BOSTON, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- BIOVISER, eine Pharmaberatungsgruppe, und LVC, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das innovative, wissenschaftlich exakte und strategisch ausgerichtete Kommunikationslösungen anbietet, freuen sich, bekannt zu geben, dass die Unternehmen eine strategische Partnerschaft eingegangen sind und sich einer gemeinsamen Vision verschrieben haben, nämlich hervorragende Leistungen über den gesamten Produktlebenszyklus in den Bereichen Pharmazie, Gesundheitswesen und Medizinprodukte zu erbringen.

„Die Zeiten, in denen wir leben, verändern sich schneller, als der menschliche Verstand sie verarbeiten kann", sagt Ivan D'Souza, CEO von BIOVISER. „Der digitale Fortschritt ist notwendig, um die Reichweite, das Engagement und die Erfahrung zu verbessern. BIOVISER freut sich, dass seine erstklassigen Dienstleistungen durch die hervorragenden digitalen Lösungen von LVC ergänzt werden."

Beide Unternehmen werden an ihrem Ziel arbeiten, Technologie und medizinische Inhalte kreativ zu vereinen, um Unternehmen und Fachleuten innovative Lösungen zu bieten, die ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.

„LVC entwickelt hochwertige, innovative Kommunikationslösungen, einschließlich Visualisierungen, Simulationen und Datendarstellungen, die es Pharma- und Biotech-Unternehmen ermöglichen, wissenschaftliche Entwicklungen, die sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirken, zu vermitteln und mutig voranzutreiben", sagt Dave Ford, Managing Director, LVC.

BIOVISER möchte das umfassende digitale Wissen und die Erfahrung von LVC nutzen und so seine technologischen Fähigkeiten weiter ausbauen. Das Führungsteam wird eng in die strategische Ausrichtung der Markenaktivitäten eingebunden sein und die kommerzielle und medizinische Planung durch den Einsatz von Fachleuten in der Industrie vorschlagen.

„Patientenzentrierung ist der Schlüssel für Unternehmen", sagt Keerti Bhagwat, Presidentin - UK and EU Markets, BIOVISER, „und das Engagement und die Erfahrung der Patientinnen und Patienten können durch digitale Technologien und Lösungen erheblich verbessert werden. Das wissenschaftliche Fachwissen von BIOVISER in Kombination mit der digitalen Kompetenz von LVC ermöglicht es, robuste Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen der Kundschaft in jeder Hinsicht gerecht werden. Unsere Konzentration auf die Märkte des Vereinigten Königreichs und der EU wird durch die große Geschäftserfahrung von LVC in diesen Regionen erheblich unterstützt werden".

Die Allianz wird die Landschaft der digitalen Lösungen revolutionieren und ein unvergleichliches Kundschaftserlebnis im Vereinigtem Königreich und der EU bieten.

„Pharma-Biotech-Unternehmen übernehmen neue Technologien und Verfahren in der Forschung und Entwicklung in der Regel schnell, aber langsamer im kommerziellen Umfeld. Dieses kombinierte Angebot von LVC und BIOVISER senkt die Hürde für die Einführung und ermöglicht es unserer Kundschaft, die Vorteile ohne Risiko zu nutzen", sagt Neil Ravenhill, Chief Medical Officer bei LVC. „Wichtig ist, dass die Zielgruppen unserer Kundschaft ihre Bedürfnisse und die von ihnen genutzten Kanäle weiterentwickeln; wir tragen dazu bei, dass unsere Kundschaft auch in Zukunft effektiv agieren kann."

Wenn die Stärke von BIOVISER in der Entwicklung von Inhalten mit den digitalen Fähigkeiten von LVC kombiniert wird, entsteht ein bemerkenswertes, umfassendes Angebot an Dienstleistungen, das der Kundschaft zur Verfügung gestellt wird.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bioviser-geht-eine-partnerschaft-mit-lvc-ein-301917397.html