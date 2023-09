WIESBADEN (ots) - Mehr als die Hälfte des in Deutschland erzeugten Stroms aus

erneuerbaren Energien - Windkraft wichtigster Energieträger vor Kohle



Im 1. Halbjahr 2023 wurden in Deutschland 233,9 Milliarden Kilowattstunden Strom

erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 11,4 % weniger Strom als im 1.

Halbjahr 2022. Aufgrund deutlich gestiegener Importe (+30,8 %) und gesunkener

Exporte (-18,1 %) sank die insgesamt im Netz verfügbare Strommenge allerdings

nur um 6,9 % und damit schwächer als die inländische Stromerzeugung. Dennoch

überstiegen die deutschen Stromexporte (32,6 Milliarden Kilowattstunden) auch im

1. Halbjahr 2023 die Stromimporte (30,6 Milliarden Kilowattstunden).





Gründe für den Rückgang der insgesamt verfügbaren Strommenge warenEinsparbemühungen wegen hoher Energiepreise und eine konjunkturelleAbschwächung, insbesondere in den energieintensiven Industriezweigen. Der imVergleich zur insgesamt verfügbaren Strommenge stärkere Rückgang inländischenStromerzeugung hängt zudem mit der Abschaltung der letzten drei deutschenKernkraftwerke zum 15. April 2023 zusammen. Der Wegfall der Kernenergie wurdevor allem durch vermehrte Stromimporte ausgeglichen, während die Stromerzeugungaus Kohle deutlich sank.Der im 1. Halbjahr 2023 in Deutschland erzeugte und in das Netz eingespeisteStrom stammte trotz eines Rückgangs um 2,2 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022mit 53,4 % mehrheitlich aus erneuerbaren Energiequellen (1. Halbjahr 2022: 48,4%). Die Einspeisung von Strom aus konventionellen Energieträgern sank um 19,9 %auf einen Anteil von 46,6 % (1. Halbjahr 2022: 51,6 %).Erneuerbare Energien: Windkraft wichtigster Energieträger in der StromerzeugungDie Stromerzeugung aus Windkraft ging im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem 1.Halbjahr 2022 um 1,2 % zurück. Wegen der insgesamt geringeren Stromerzeugungstieg der Anteil der Windenergie am inländisch erzeugten Strom dennoch von 25,6% im 1. Halbjahr 2022 auf 28,6 % im 1. Halbjahr 2023. Damit war die Windkraftder wichtigste Energieträger in der Stromerzeugung. Die Stromeinspeisung ausPhotovoltaik sank um 5,9 %, ihr Anteil an der gesamten Einspeisung stieg jedochauf 11,9 % (1. Halbjahr 2022: 11,2 %). Der Rückgang der Einspeisung ausPhotovoltaik erklärt sich vor allem damit, dass diese im 1. Quartal 2022aufgrund ungewöhnlich vieler Sonnenstunden sehr hoch gewesen war.Konventionelle Energieträger: Kohlestrom-Erzeugung geht um knapp ein ViertelzurückDie in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge ging im 1. Halbjahr 2023 um 23,3 %gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf einen Anteil von 27,1 % an der gesamten