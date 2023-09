Bunker Hill Mining: Bodenbildung der Aktie bietet Chancen!

Bei der Aktie von Bunker Hill Mining kam es nach der Rallye im Frühjahr zu erheblichen Gewinnmitnahmen. Nun scheint das Papier an einer Bodenbildung zu arbeiten. Operativ ist das Unternehmen beim Bau seiner ersten Mine in der Spur.

Operative Fortschritte bei Bunker Hill Mining

So lief es im Frühjahr auch bei Bunker Hill Mining (0,15 CAD; US1206132037). Die Kanadier bauen derzeit ihre erste Mine in Idaho in den USA. Schon im kommenden Jahr soll die Produktion von Silber und Zink starten. Zum Teil hat das Unternehmen sogar schon einen Abnehmer, denn der Zinkriese Teck Resources, der auch Aktionär des Unternehmens ist, sicherte sich einen Teil des Zinkkonzentrats. Im März und Mai konnte Bunker Hill Mining die endgültige Finanzierung des gesamten Minenbaus melden. Hier kam es auch aufgrund des schwierigen Marktes zu Verzögerungen.

Gewinnmitnahmen nach Rallye

In der Folge konnte sich die Aktie binnen kurzer Zeit verdoppeln. Etliche Anleger nahmen in den vergangenen Wochen die aufgelaufenen Gewinne mit und so steht die Aktie heute nur leicht über dem Niveau vor der Frühlings-Rallye. Dies bietet natürlich Chancen für mutige Anleger, die antizyklisch orientiert sind. Bunker Hill hat schließlich die Finanzierung schon in der Tasche und dieses Risiko aus dem Markt genommen. Dementsprechend lohnt sich der Blick auf die aktuelle Konsolidierung des Werts, die Zeit der Gewinnmitnahmen scheint vorbei zu sein.

Aktieninfo Bunker Hill Mining

Börsenkürzel (CSE) | ISIN: BNKR | US1206132037

Aktienkurs: 0,13,5 CAD

Relevante Anteilseigner: Management & Insider, Merk, Ruffer, Valuestone, Earth, Teck Resources, Sebastian Marr

