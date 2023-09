Lähmungen nach akuten Rückenmarksverletzungen sind für die Betroffenen eine sehr schwierige Diagnose. Nach Angaben der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten leben in Deutschland etwa 140.000 Menschen mit einer Querschnittlähmung. Und: Jedes Jahr kommen etwa 2.400 weitere Betroffene hinzu. Die Ursachen für eine Querschnittslähmung sind in der Regel die Folge eines Traumas oder eines Unfalls. Eine Schädigung des Rückenmarks unterbricht die Nervenbahnen, die normalerweise motorische und sensorische Signale zwischen dem Gehirn und anderen Körperteilen übertragen.

NurExone Biologic – Fokus auf Rückenmarksverletzungen

Das in Israel ansässige und in Kanada gelistete Unternehmen NurExone Biologic entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NurExone Biolgic Ltd neuartige Behandlungsmethoden in diesem Umfeld. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es durch eine neuartige Behandlung die Funktionalität nach einer Rückenmarksverletzung wiederherstellen kann. Die patentierte Technologie basiert auf Exosomen – natürliche Bläschen, die von verschiedenen Zellen abgesondert werden. Sie tragen Proteine, Lipide und genetisches Material und erleichtern die interzelluläre Kommunikation. Intra-nasal verabreichte Exosome können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und bleiben gut an verletzten Stellen haften.

Studien zur Regeneration von Rückenmarksverletzungen

In Studien am Technion Forschungs- und Entwicklungsinstitut in Haifa, Israel, und an der Universität Tel Aviv ist es gelungen, bei Ratten nach einer vollständigen Durchtrennung des Rückenmarks die Rückenmarksnerven zu regenerieren. Es wird erwartet, dass Produkte, die auf dieser Technologie basieren, bei verschiedenen Erkrankungen wie traumatischen Rückenmarksverletzungen und möglicherweise bei anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems eingesetzt werden könnten.

Geschäftsbereiche von NurExone Biologic

NurExone Biologic ist in zwei Geschäftsbereichen tätig - Entwicklung der ersten Exosomen-basierten Therapieprodukts für akute Rückenmarksverletzungen. Parallel dazu plant das Unternehmen die Monetarisierung seiner proprietären Exosomen-Technologie und Produktionsplattform durch Lizenzierung an die globale biopharmazeutische Industrie für andere Krankheiten und Indikationen zu vermarkten.