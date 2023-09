Grazer Ultraschall-Sonde verbessert Patientenversorgung vor Ort

--------------------------------------------------------------

Die innovative und mobile Doppelkopf-Sonde myMIDES C10 Für Details hier k

licken

https://shop.mides.com/product/c10/

--------------------------------------------------------------



Graz (ots) - Die MIDES Healthcare Technology GmbH entwickelte eine leichte,robuste und mobile Ultraschall-Sonde für den Einsatz unterwegsDas innovative Produkt erleichtert eine zuverlässige sowie ortsunabhängigePatient*innenversorgung und hilft dadurch, schwere Verletzungen frühzeitig zuerkennen und Leben zu retten. Das Produkt ist ab sofort bei MIDES und onlineunter https://www.mides.com/ erhältlich.Mit der neuen innovativen und mobilen Doppelkopf-Sonde myMIDES C10(https://shop.mides.com/product/c10/) setzt MIDES einen Innovationssprung imUltraschall-Segment der Medizintechnik. Das Ultraschall-Gerät ist einfach zutransportieren und an jedem Ort einsetzbar. Die Übertragung der qualitativhochwertigen Ultraschall-Bilder funktioniert unkompliziert über eineWLAN-Verbindung auf ein mobiles Endgerät wie beispielsweise ein Smartphone oderTablet. So ermöglicht die C10 schnelle und genaue Sonografie-basierteUntersuchungen - auch an Orten und in Situationen, wo man im Regelfall keinhandliches bildgebendes Equipment zur Verfügung hat. "Dank der myMIDES C10 kannich jetzt auch bei Hausbesuchen und in Pflegeheimen umfangreichereErstuntersuchungen durchführen und muss Patient*innen nicht immer zur Sonografiein meine Praxis bitten", erklärt Dr. Christian Sohnle, Arzt fürAllgemeinmedizin, einen wesentlichen Vorteil der neuen Sonde.Eine Besonderheit der neuen mobilen Sonde ist, dass sie sowohl einenLinear-Schallkopf als auch einen Konvex-Schallkopf hat und somit verschiedensteSonografie-Anwendungsgebiete abdeckt. Der Linear-Schallkopf ermöglicht hochaufgelöste Ultraschallbilder von Nerven sowie oberflächennahen Strukturen undist besonders für muskuloskelettale Untersuchungen geeignet. DerKonvex-Schallkopf ermöglicht präzise Untersuchungen im Abdomen und somit lässtsich die myMIDES C10 auch ideal vor Ort nach dem e-FAST-Protokoll in derTraumatologie einsetzen. "Die myMIDES C10 hat eine gute Bildqualität und kurzeLatenzzeiten. Bei Untersuchungen in der Praxis, aber auch vor allem außer Haushat sie einen fixen Platz in meiner Arzttasche", ist Dr. Georg Kurtz, Arzt fürAllgemeinmedizin und Notarzt, von der Qualität der mobilen Sonde überzeugt.Über MIDESDie MIDES Healthcare Technology GmbH ist ein innovatives Service-,Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Nach den Anfängen als einfachesHandelshaus für Ultraschallgeräte in den 90er-Jahren entwickelte sich dasUnternehmen über die Jahre zum One-Stop-Shop im Ultraschallsegment derMedizintechnik sowie zum Markt- und Technologieführer in der Aufbereitung vonUltraschall-Sonden. Am Standort in Graz werden Defekte an Ultraschall-Sonden undEndoskopen teilautomatisiert und nach höchsten industriellen Standards behoben -Prozesse, die in dieser Art in Europa einzigartig sind.Neben der medizinischen Versorgungssicherheit leistet die MIDES auch einengroßen Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Medizintechnik. Dieinnovativen Reparatur- und Wiederaufbereitungsmethoden sind ein wesentlicherBestandteil einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und helfen Ressourcen und CO2einzusparen. Durch die Reparatur und das Refurbishment von Ultraschall-Sonden,Ultraschallgeräten und Ersatzteilen werden bei MIDES derzeit jährlich gesamt ca.5,9 Tonnen Elektroschrott eingespart.Die innovative und mobile Doppelkopf-Sonde myMIDES C10 Für Details hier klicken(https://shop.mides.com/product/c10/)Pressekontakt:Ing. Christoph STÖCKLER, MScTel.: +43 664 52 70 677mailto:christoph.stoeckler@mides.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171723/5596229OTS: MIDES Healthcare Technology GmbH