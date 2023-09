Wirtschaft Viele NRW-Kommunen befürchten Haushaltssicherung

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Städte- und Gemeindebund NRW warnt davor, dass ohne substanzielle Hilfen knapp 40 Prozent seiner Mitgliedskommunen in finanzielle Schieflage geraten könnten. "Für die kommunalen Haushalte in NRW sieht es düster aus", sagte Präsident Eckhardt Ruthemeyer der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).



"Das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter den 361 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW zeigt auf, wie groß die Not in den Kommunen ist: Vier von zehn Kämmerern rechnen damit, 2024 in die Haushaltssicherung zu rutschen." Ruthemeyer zufolge hat sich die Finanzlage der Städte und Gemeinden innerhalb weniger Monate gravierend verschlechtert. Die Daten der Umfrage unter den 361 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebunds NRW wurden Ende August 2023 erhoben.