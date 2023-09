Greenpeace Deutschland Jahresbilanz 2022 mit wegweisenden Kampagnen und höheren Spenden

Hamburg (ots) - Greenpeace Deutschland wurde zum Jahresende 2022 von 621.000

Fördermitgliedern finanziell unterstützt. Das geht aus dem neuen Jahresbericht

für 2022 hervor ( https://act.gp/44wgPqv ). Damit verringerte sich deren Zahl

leicht im Vergleich zum Vorjahr, als sie mit 633.000 Menschen den höchsten Stand

seit Gründung von Greenpeace in Deutschland erreichte. Rund 7000 Ehrenamtliche

engagierten sich auch im Jahr 2022, viele davon in Gruppen in etwa 100

Städten.Die Spenden erreichten mit 86 Millionen Euro einen neuen Höchststand

(2021: 81 Mio.). Beträge bis zu 100 Euro jährlich machten den größten Anteil aus

(55 Mio./ 2021: 55 Mio.). Die Ausgaben für Kampagnen und ihre Kommunikation in

Deutschland sowie weltweit betrugen rund 70 Mio. Das entspricht 83 Prozent der

Gesamtaufwendungen von 84 Mio.



"Für die große Zahl von Förder:innen sind wir sehr dankbar. Das spornt uns an,

täglich unser Bestes zu geben, um gegen die Klimakrise und weltweite

Naturzerstörung vorzugehen", sagt Martin Kaiser, Geschäftsführender Vorstand von

Greenpeace Deutschland. "Die klimabedingten Wetterextreme warnen uns, dass jetzt

die entscheidende Phase ist, in der wir alle gemeinsam das Ruder herumreißen

müssen. Diese Aufgabe darf nicht auf die jüngere Generation abgewälzt werden."