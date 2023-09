Auf der IAA MOBILITY zeigen die Zulieferunternehmen, wie sie die Mobilität der Zukunft intelligenter, sicherer und nachhaltiger gestalten werden (AUDIO)

München (ots) - Anmoderation:



Die IAA MOBILITY, die gestern (05.09.) feierlich von Bundeskanzler Olaf Scholz

eröffnet wurde, zeigt, dass die Mobilität intelligenter, sicherer und

nachhaltiger wird. Ganz entscheidend dafür sind die vielen Zulieferunternehmen,

die mit ihren Ingenieuren, IT-Spezialisten und ihrer Kreativität einen

gewichtigen Beitrag sowohl zur Elektromobilität als auch zur Digitalisierung,

Vernetzung oder zum autonomen Fahren leisten. Für VDA-Präsidentin Hildegard

Müller sind die Zulieferer unverzichtbar für den Weg zu einer nachhaltigen

Mobilität:



O-Ton Hildegard Müller





Die Zulieferindustrie ist ja der große Garant in Deutschland auch für eineunheimliche Qualität, die wir haben. Über die Hälfte der weltweiten HiddenChampions kommt aus Deutschland und dabei ein großer Anteil auch aus derAutoindustrie. Es sind gerade diese kreativen Köpfe, oftmalsFamilienunternehmer, die auch in ländlichen Regionen, die weit verteilt sindüber Deutschland, damit Arbeitsplätze Wachstum und Wohlstand übrigens auchschaffen, die ganz entscheidend dafür sind, dass die deutsche Autoindustrie soweit vorne ist. (0:25)Die weltweite Nummer 1 unter den Zulieferunternehmen ist Bosch. Besonders in derElektromobilität hat das Stuttgarter Unternehmen schon in den beiden letztenJahren große Erfolge zu verzeichnen. Für die Mobilität der Zukunft bietet Boschdie notwendige Software. Allein mit Rechnern für Fahrerassistenz undInfotainment erwartet das Unternehmen 2026 einen Umsatz von drei MilliardenEuro. Darüber hinaus optimiert Bosch aber auch die Produktion bei seinen Kunden,berichtete Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung:O-Ton Dr. Stefan HartungNoch haben zum Beispiel Batteriezellfabriken einen Ausschuss von 10 bis 15Prozent. Unsere Industrie 4.0 Next Seed Software hilft diesen Ausschuss deutlichzu reduzieren. Sie kommt zukünftig in VW Zellfabriken zum Einsatz. Software vonBosch verändert nicht nur das Fahren, sondern auch die Produktion der Fahrzeuge.Um Anomalien und Fehler frühzeitig zu erkennen, bringen wir die künstlicheIntelligenz in die Automobilproduktion. Unsere Manufacturing Analytics Solution,kurz MAS, ist bei Bosch bereits in 50 Werken im Einsatz. Mit Hilfe von KI sinddie Fertigungskosten z. B. am türkischen Standort Bursar deutlich gesunken.(0:39)Ebenfalls einer der Großen unter den vielen Zulieferbetrieben in Deutschland istZF mit Sitz in Friedrichshafen. Der Konzern ist mit rund 153.500 Mitarbeitern an271 Standorten in 42 Ländern vertreten. Auf der IAA stellt ZF einen neuenElektromotor vor, der mehr Reichweite schafft und schneller geladen werden kann,