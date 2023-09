München/ Stockdorf (ots) - Die Elektromobilität hat das Potenzial, die

Umweltbelastung und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Aber

es gibt auch Herausforderungen. Mit einer "grünen Batterie" will der

Automobilzulieferer Webasto im Rahmen der IAA Mobility in München den Austausch

über nachhaltigere Lösungen für die Elektromobilität anregen.



Die automobile Zukunft ist elektrisch - aber wie nachhaltig wird sie sein? Immer

mehr Elektroautos bedeuten auch immer mehr Batterien. Für deren Herstellung

bedarf es heute teilweise seltener oder aufwändig zu fördernder Rohstoffe wie

Aluminium, Lithium, Kobalt und Nickel. Die Entwicklung umweltfreundlicher,

recycelbarer Batterien mit reduziertem und verantwortungsvollem Einsatz der

Ressourcen ist deshalb von entscheidender Bedeutung.





Webasto ist 2017 in den Markt mit Batterien eingestiegen. Heute entwickelt undproduziert der Automobilzulieferer Batteriesysteme für Pkw und Nutzfahrzeuge.Von Beginn an beschäftigt sich das Unternehmen mit der Frage, wie sichElektromobilität und Nachhaltigkeit konsequent umsetzen lassen. "Mitunternehmerischem Mut, technologischer Expertise und marktfähigen Innovationenist es uns innerhalb weniger Jahre gelungen, Webasto erfolgreich im Markt fürdie Elektromobilität zu positionieren. Wir liefern bereits Batterien undThermolösungen in Serie und arbeiten kontinuierlich daran, die Mobilität aufunseren Straßen mitzuprägen. Auf der IAA Mobility wollen wir einen Blick in dieZukunft werfen, in der jeder gefahrene Kilometer nicht nur Fortschrittsymbolisiert, sondern auch nachhaltig ist und Spaß macht", sagt Webasto CTOMarcel Bartling.Ressourcenschonend und innovativDer Automobilzulieferer zeigt auf der IAA Mobility (Halle B3, Stand C40) vom 5.bis 10. September unter anderem das Exponat einer "grünen Batterie". Das aus Holz und recycelten Materialien hergestellte Modell ist nicht für dentatsächlichen Einsatz in Elektrofahrzeugen vorgesehen. Es repräsentiert jedochdie Ambition von Webasto, noch mehr als bisher an nachhaltigen Alternativen fürdie Mobilität der Zukunft zu arbeiten. So könnte die Wabenstruktur des Gehäusesin Zukunft dazu beitragen, Material und Gewicht einzusparen. Zusätzlich sind dieeinzelnen Ebenen innerhalb des Exponats nicht miteinander verklebt, sondernverschraubt, was den Recyclingprozess der Batterie im Anschluss an dieLebenszeit vereinfacht. Der Einsatz von Holz symbolisiert denkbare Ansätze, auchdas Batteriegehäuse künftig aus nachhaltigen Rohstoffen zu fertigen. Vor diesemHintergrund ist Webasto Teil von Circular Republic. Die Initiative möchte