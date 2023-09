Linke kritisiert Haushaltspläne der Ampel-Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hat die Haushaltspläne der Bundesregierung scharf kritisiert. "Deutschland ist in einer großen Wirtschaftskrise", sagte sie am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag. "Wir dürfen jetzt nicht sparen, wir brauchen große Investitionspakete." Viele Menschen seien zu Recht wütend, dass im Etat Milliarden Euro für Rüstung rausgehauen werden sollten und überall sonst geknausert und gespart werde. Die geplante Kindergrundsicherung sei unzureichend und ein "Etikettenschwindel".

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer