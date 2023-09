LyondellBasell veranstaltet am 26. September 2023 ein MoReTec Technology Webinar

HOUSTON und LONDON, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) wird am Dienstag, den 26. September von 8.00 - 9.00 Uhr CDT ein MoReTec Technology Webinar veranstalten . Jim Seward, Executive Vice President und Chief Innovation Officer, und Yvonne van der Laan, Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions, werden die geschäftlichen und technologischen Hintergründe erläutern, die zur Entwicklung der fortschrittlichen Recyclingtechnologie MoReTec von LyondellBasell geführt haben. Diese differenzierte Technologie zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in hochwertiges Polymer-Rohmaterial spielt eine wichtige Rolle in der Strategie des Unternehmens, eine führende Rolle bei kreislauforientierten und kohlenstoffarmen Lösungen zu übernehmen.

Die Veranstaltung wird live aus dem Forschungs- und Entwicklungszentrum von LyondellBasell in Ferrara, Italien, übertragen und umfasst auch eine Fragerunde.