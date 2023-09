Los Angeles, CA. – 05. September 2023 / IRW-Press / – Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) ("Draganfly" oder das "Unternehmen"), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekannt zu geben, dass es die Draganflyer Xperience: First Responder User Conference am 13. und 14. September 2023 in Draganflys Joint A.I.R. Center in Spring Bank, Texas, veranstalten wird. Bei dieser zweitägigen Veranstaltung werden praxisnahe Szenarien, bei denen Draganflys Drohnentechnologie zum Einsatz kommt, vorgestellt, um Entscheidungsträgern in der Branche die Fähigkeiten des Unternehmens und die Integration in den Einsatz vor Ort zu präsentieren.

Die Draganflyer Xperience: First Responder User Conference verkörpert das Engagement von Draganfly für Innovationen im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Durch die Zusammenarbeit mit einflussreichen Behörden, zukunftsorientierten Kunden und Branchenexperten an einem Ort möchte Draganfly einen dynamischen Austausch von Ideen, Erfahrungen und Fachwissen ermöglichen, um die Einführung und Nutzung von Drohnen in der Notfallhilfe zu beschleunigen.

Die Veranstaltung wird nicht nur eine aufschlussreiche Darstellung der neuesten Drohnentechnologie sein, sondern auch eine spannende Reise in die Zukunft von Ersthelfereinsätzen bieten. Mit ihren Live-Demonstrationen, praktischen Übungen (Hands-on-Sessions), Partnerpräsentationen und Workshops zu Anwendungsfällen wird die Draganflyer Xperience: First Responder User Conference die Weichen für den Einsatz von Drohnen in der Notfallhilfe in den nächsten Jahren stellen.

Die Teilnehmer haben die einmalige Gelegenheit, sich aus erster Hand von den fortschrittlichen Fähigkeiten der Draganfly-Drohnen, einschließlich der Commander 3XL und die bemerkenswerte Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten dieser Drohne in der Notfallhilfe und der öffentlichen Sicherheit, zu überzeugen.

Partnerpräsentationen, die die gemeinsamen Bemühungen von Draganfly und seinen strategischen Partnern hervorheben, sind ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung. In diesen Präsentationen werden die neuesten technologischen Fortschritte, innovative Lösungen und gemeinsame Initiativen vorgestellt, die die Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme und ihre Integration in das Ökosystem von Ersthelfern vorantreiben.