BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion im Bundestag ist nach den Worten von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bereit zu dem von Kanzler Olaf Scholz (SPD) angebotenen "Deutschland-Pakt" - aber unter Bedingungen. Das Land sei in einer Lage, in der man "durchaus dieses Angebot von Ihnen ernst nehmen sollte", sagte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Parlament am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt 2024 in Berlin. Er ergänzte: "Wir sind durchaus bereit, mit Ihnen auch eine Kooperation oder einen Pakt auch einzugehen." Nötig sei aber ein Entgegenkommen beim Flüchtlings-Thema.

Das Angebot zeige auch, "dass die Gemeinsamkeiten in Ihrer Koalition ganz offensichtlich beendet sind und Sie uns ein Angebot zur Zusammenarbeit machen, weil Sie in Ihrer eigenen Ampel für zentrale Fragen keine Mehrheit mehr sehen", sagte Dobrindt. Er fügte an: "Aber wenn Ihre Koalition in weiten Teilen ausfällt, ja, dann stehen wir selbstverständlicherweise auch zur Verfügung, um einen Deutschland-Pakt zu machen."