- Im Fokus des ganztägigen Programms stehen Finanzierungsmodelle und

Produktentwicklung für den Journalismus

- 12 Hamburger Medienunternehmen haben gemeinsam mit nextMedia.Hamburg das

Programm gestaltet

- Es werden unter anderem Expertinnen und Experten von ZEIT Online, The

Telegraph, CORRECTIV und der NZZ erwartet

- Eine begrenzte Anzahl Tickets ist unter http://www.scoopcamp.de verfügbar



Die jährliche Konferenz für den Journalismus der Zukunft von nextMedia.Hamburg

findet am 14. September zum 15. Mal statt. Im Fokus stehen Lösungen im Bereich

Finanzierung und Produktentwicklung für einen zukunftsfähigen, digitalen

Journalismus. Zu diesem Zweck findet sich in Hamburg ein Line-up aus

internationalen Speakern zusammen - das vollständige Programm wurde heute

bekanntgegeben.





Zum ersten Mal hat nextMedia.Hamburg in diesem Jahr gemeinsam mit einem neugegründeten scoopcamp-Board das Programm gestaltet. Teil des Boards sindVertreterinnen und Vertreter von der Bauer Media Group, brand eins, DER SPIEGEL,DIE ZEIT, dpa, Hamburger Abendblatt, Jahreszeiten Verlag, NDR, New Work SE, NOZdigital, OMR und RTL.Die Zukunftsfragen für den Journalismus: KI und FinanzierungsstrategienDas scoopcamp wird von Dr. Carsten Brosda eröffnet, Senator für Kultur undMedien in Hamburg, der im Anschluss an die Eröffnung gemeinsam mit namhaftenExpertinnen und Experten aus der lokalen und bundesweiten Medienbranche an einerPaneldiskussion teilnehmen wird. Unter dem Titel "Öffentlich-rechtlich, privatoder Non-profit? Wie finanziert sich der Journalismus der Zukunft?" diskutierendie Speaker über die Vor- und Nachteile unterschiedlicherFinanzierungsstrategien und teilen Learnings aus ihrer jeweiligenBerufserfahrung im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung der Medienwelt.Auf das erste Panel folgt die Verleihung des scoop-Awards durch Prof. Dr. MarenUrner an die diesjährige Preisträgerin Prof. Christina Elmer für ihren großenBeitrag in der journalistischen Praxis und der Lehre im Feld des Digital- undDatenjournalismus. In ihrer darauffolgenden Keynote spricht Prof. Elmer über dieVeränderungen und Chancen, die die KI-Disruption für die Medienbranche und denJournalismus bringt.Ein internationales Line-upAuch in diesem Jahr wirft das scoopcamp einen Blick über die GrenzenDeutschlands hinaus und bietet internationalen Experten die Bühne, um ihreExpertise zu teilen. Dazu gehören Mathias Douchet (The Telegraph) und MaylisChevalier (Vocento), die in einem gemeinsamen Panel über ihre Learnings in derProduktentwicklung sprechen. Einen Themenpunkt, den Nashua Gallagher (Neue