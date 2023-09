Assistance-Leistungen maßgeblich für den Abschluss von Versicherungsverträgen (FOTO)

München (ots) - 61 Prozent der privaten Haushalte sehen Assistance-Angebote als

Julia Ricks, Chief Executive Officer, Europ Assistance Deutschland: "DieseZahlen sind bemerkenswert - Assistance-Leistungen haben sich zu idealenDifferenzierungsmerkmalen in einem großen Angebot von homogenenVersicherungsprodukten entwickelt und wirken sich unmittelbar auf dieKundenzufriedenheit aus."Im langfristigen Durchschnitt sehen 55 Prozent der befragten Haushalte inAssistance-Leistungen darüber hinaus den Grund für Kundentreue und Kundenbindungzu ihrem Versicherungsunternehmen.Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart, Studiengangleiter Insurance and Banking undMitherausgeber des Assistance Barometers: "Indem 95 Prozent der Haushalte denallgemeinen Wunsch nach Service und Unterstützung bei ökonomischenEntscheidungen bekunden, bildet Assistance den Königsweg für ein verbessertesServiceangebot."Knapp zwei Drittel der bundesdeutschen Haushalte erwarten dezidierteServiceleistungen ihrer Versicherungen. In Verbindung mit dieserServiceerwartung sind die Voraussetzungen für eine Serviceoffensive im Sinneeiner Kundenzentrierung gegeben, womit die Assistance-Leistung zum Schlüssel derKundenbindung wird.Durchführung der StudieZur Einschätzung von Assistance- und Serviceleistungen wurden im Rahmen desAssistance Barometers analog zu den Vorjahren 502 private Haushalte, einerepräsentative Anzahl von Versicherungsunternehmen sowie 302Versicherungsvermittler durch das Marktforschungsinstitut Omniquest am Telefonbefragt.Die vollständige Studie kann als Pdf per E-Mail (mailto:presse@europ-assistance.de ) zu einem Preis von 340 Euro inkl. MwSt.bestellt werden.