Frankfurt am Main (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 06.09.2023 10:00Diese Meldung hat eine korrigierte Überschrift.- 13 Millionen Haushalte nutzen Energiewendetechnologie, am häufigstenPhotovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Solarthermie- 60% der Haushalte spüren Kostendruck bei Wärme und Strom- Wirtschaftliche Gründe am häufigsten als Hindernis für Investitionen inEnergiewendetechnologien genanntDie Menschen in Deutschland spüren auch in diesem Jahr die Auswirkungen desKlimawandels durch Temperaturrekorde, Hitze- und Dürreperioden oderExtremwetterereignisse. Zugleich verdeutlichen die geopolitischen Entwicklungender letzten eineinhalb Jahre, wie riskant eine einseitige fossileEnergieversorgung nicht nur für das Ziel der Klimaneutralität, sondern auch fürdie Energieversorgungssicherheit ist. Gestiegene Energiepreise machen dabeieinerseits energetische Maßnahmen attraktiver, schränken andererseits aber auchdie Investitionsspielräume der Menschen ein. Vor diesem Hintergrund stimmen dieErgebnisse von KfW Research aus dem KfW-Energiewendebarometer 2023zuversichtlich: Neun von zehn Haushalten (88 %; Vorjahreswert: 89 %) stehenweiter hinter dem Projekt Energiewende. Trotz der Herausforderungen undUnsicherheiten des vergangenen Jahres genießt sie damit weiterhin überaus hohenRückhalt in der Bevölkerung. Die haushaltsrepräsentative Befragung für dasKfW-Energiewendebarometer lief von Dezember 2022 bis April 2023.Die Nutzung von Energiewendetechnologien hat sich binnen Jahresfristausgeweitet. Fast jeder dritte Haushalt in Deutschland (32 %; Vorjahr: 29 %) istbereits ein "Energiewender" und nutzt mindestens eine entsprechende Technologie.In absoluten Zahlen sind das rund 13 Millionen Haushalte - 1,2 Millionen mehrals im Vorjahr. Vorreiter sind dabei einkommensstarke Haushalte (42 % imobersten Einkommensquartil), aber die einkommensschwächeren holen allmählich auf(25 % im untersten Einkommensquartil). Am häufigsten genutzt werden aktuellPhotovoltaikanlagen (12 %; Vorjahr: 9 %), Wärmepumpen und Solarthermieanlagen(jeweils 10 %; Vorjahr 9 % bzw. 10 %). Ein Elektroauto ist in 6 % (5 %) derHaushalte vorhanden. Die Anschaffung einer Energiewendetechnologie im laufendenJahr haben sich 7 % der Haushalte vorgenommen. Am häufigsten sind dabeiPV-Anlagen (7 %) und Batteriespeicher (6 %) geplant. Bei den Elektroautoszeichnet sich ebenfalls eine Zunahme ab: 3 % der Haushalte wollen 2023 einesanschaffen. Der relative Zuwachs ist bei den Elektroautos mit +50 % sogar amgrößten."Die Ergebnisse des KfW-Energiewendebarometers zeigen, dass die Menschen auch in