Fresenius SE rutscht deutlich ab und erreicht 50er-EMA, Aufwärtstrend intakt

Die Aktien von Fresenius befinden sich trotz des Kursrutsches weiterhin in einem Aufwärtstrend und aktuell lediglich in einer Korrektur in der Extension. Sollte der 50er-EMA halten, würde der Aufwärtstrend bestätigt werden. In diesem Fall wäre dann zunächst mit einem erneuten Hochlauf zum 10er-EMA zu rechnen. Für langfristig weiter steigende Kurse bei den Aktien von Fresenius spricht auch die in Zukunft deutlich ansteigende Ichimoku-Wolke.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer