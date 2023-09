Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um über Anleihen nachzudenken

Optimistische Anleger wurden in der vergangenen Woche mit einer Reihe von positiven Wirtschaftsdaten und einem Anstieg der meisten Aktien- und Anleihekurse belohnt. Man konnte eine enorme Erleichterung spüren, als mit den Daten eine gute Nachricht nach der anderen über den Ticker lief und die Erwartungen einer Zinspause der US-Notenbank Fed auf der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am 20. September nährte.

Seit mehreren Monaten ist die Inflation aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt, der hohen Mietpreise und Kosten für Dienstleistungen hartnäckig hoch. Der Markt verzeichnete zuletzt einige erfreuliche Entwicklungen bei diesen drei Schlüsselkomponenten, die deutliche Anzeichen für eine Abschwächung signalisierten und wiederum die Gerüchteküche über ein Umschwenken der Fed, – möglicherweise früher, als die meisten Ökonomen zu akzeptieren bereit sind – befeuerten.

Der Mietpreisanstieg verlangsamte sich in diesem Monat weiter, und sowohl das jährliche als auch das monatliche Mietwachstum drehten ins Negative. Wohnungen sind im Landesdurchschnitt in den USA heute etwa 1 bis 2% günstiger als noch vor einem Jahr. Der Leerstandsindex ist 22 Monate in Folge gestiegen und liegt nun mit 6,4% leicht über dem Durchschnitt von vor der Pandemie. Angesichts einer Rekordzahl an im Bau befindlicher Wohnungen in den Vereinigte Staaten, wird darüber hinaus erwartet, dass der Leerstand in den kommenden Monaten hoch bleiben wird.

Der monatliche Arbeitsmarktbericht „Job Openings and Labor Turnover Survey“ (JOLTS) des US-Amts für Arbeitsstatistik zeigte, dass die seit März rückläufige Zahl der offenen Stellen, die im Juni noch bei 9,58 Millionen lag, im Juli weiter auf rund 8,83 Millionen zurückging. Das ist der niedrigste Stand seit März 2021, im März 2022 hatte die Zahl der offenen Stellen mit 12,03 Millionen ein Allzeithoch erreicht.

„Während die meisten Amerikaner, die einen Job wollen, auch einen haben, ist es nicht mehr so einfach, eine neue Arbeit zu finden wie noch vor einem Jahr. Die Zahl der Einstellungen und Kündigungen ist wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie, und die Zahl der offenen Stellen geht rapide zurück“, sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank in Dallas. „Die Fed ist besorgt, dass ein schnelles Lohnwachstum im Jahr 2024 den Inflationsdruck verstärken könnte. Doch das Lohnwachstum dürfte sich in den kommenden Monaten eher verlangsamen, da Arbeitnehmer weniger Möglichkeiten haben, ihr Gehalt durch einen Arbeitsplatzwechsel zu erhöhen“, fügte er hinzu. „In dem Maße, wie sich das Lohnwachstum abkühlt, dürfte die Fed zuversichtlicher werden, dass sich die Inflation weiter in Richtung ihres 2%-Ziels bewegen wird.“

Die Inflation im Dienstleistungssektor ging in den Vereinigten Staaten im Juli 2023 zum sechsten Mal in Folge zurück und erreichte mit 5,70% (nach 5,74% im Vormonat) den niedrigsten Stand seit über einem Jahr. Dies ist eine gute Nachricht für die Verbraucher, und die Fed wird diesen Trend ebenfalls wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Die Lebensmittel- und Energiepreise sind im August zwar gestiegen, spielen aber für die Inflationspolitik der Fed keine so große Rolle, da diese von Haus aus volatiler sind.

Wenn man sich den 20-Jahre-Chart der 30-jährigen US-Staatsanleihe anschaut, erreichten diese und die 10-jährigen Anleihen kürzlich einen kritischen Punkt bei einem Zinsniveau von 4,35% bis 4,45%. Der Verkaufsdruck auf Staatsanleihen, der im August zweimal zu beobachten war, war weitgehend für die 5%ige Korrektur der wichtigsten US-Staatsanleihen verantwortlich. Angesichts der jüngsten Daten, die auf einen weiteren Rückgang der Gesamtinflationsrate hindeuten, wird es für Anleger und Händler früher oder später interessant, Anleihen zu kaufen – vorausgesetzt, die Inflation nähert sich dem Zielwert der Fed von 2%.

Der US-Leitzins lag zuletzt im Juni/Juli 2022 auf seinem Zielniveau von 2%. Der größte liquide börsengehandelte Fonds für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ist der iShares Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), der eine Rendite von 4,00% bietet und bei etwa 105 US-Dollar pro Anteil gehandelt wird. Als die langfristigen Zinssätze im April 2022 bei 2% lagen, wurden die Anteile des LQD für 115 US-Dollar gehandelt. Das ist ein ziemlich deutlicher Abschlag, bei dem eine Rückkehr zum 2%-Niveau im Lauf des nächsten Jahres möglicherweise eine Rendite von etwa 20% bringen könnte – eine saftige Rendite für einen Anleiheinvestor.

Manchmal zerbrechen sich Anleger und Fondsmanager den Kopf über den nächsten großen, gewinnbringenden Aktientrade. Dabei gibt es bestimmte Zeiten im Zinszyklus, in denen die Renditen bestimmter Investment-Grade-Anleihen mit denen fast aller Aktien auf dem Markt konkurrieren können. In Anbetracht der Inflationstendenzen könnte der Zeitpunkt für Wetten auf langfristige Anleihen eher früher als später gekommen sein.

Für die Leser meines Börsenbriefes habe ich gerade ein ähnlich interessantes Investment im Blick. Es handelt sich um eine Aktie, die über 16% Dividendenrendite und zusätzlich ein schönes Kurspotenzial bietet. Mit Hochdruck laufen gerade die letzten Vorbereitungen für den Start meines Börsendienstes im deutschsprachigen Raum. Darin werden Sie dann auch alles über diese Dividenden-Perle erfahren. An dieser Stelle halte ich Sie darüber gerne auf dem Laufenden.

Autor: Bryan Perry