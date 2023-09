Seite 2 ► Seite 1 von 6

Bonn (ots) - Gestiegene Energiepreise rücken die energetische Effizienz beimKauf einer Eigentumswohnung stärker in den Fokus. Zudem sind EU-Gesetze zuMindeststandards für die Energieeffizienz von Wohngebäuden in Bearbeitung. Eszeichnet sich ab, dass ab 2033 alle Gebäude mindestens dieEnergieeffizienzklasse D ausweisen müssen. Immobilien mit EnergieeffizienzklasseE, F, G oder H müssen somit bald energetisch saniert werden. Dies alles solltenInteressent*innen bei der Auswahl einer Wohnung einbeziehen. Das HamburgischeWeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat die Immobilienangebote in den 400 Landkreisenund kreisfreien Städten Deutschlands untersucht und gibt im Postbank Wohnatlas2023 einen Überblick über die regionalen Preisabstufungen zwischen denuntersuchten Kategorien von Energieeffizienz. In etwa jeder dritten der 2022unter Angabe der Energieeffizienzklasse angebotenen Eigentumswohnungen bestehtlaut Richtlinienentwurf keine Sanierungspflicht bis 2033. Allerdings zahlenKäufer*innen zumeist einen Aufpreis für diesen energieeffizienten Wohnraum.Der Anteil der angebotenen Eigentumswohnungen mit einer künftigenSanierungsverpflichtung (Energieeffizienzklasse zwischen E und H) ist inDeutschland nicht gleich verteilt. In 72 Regionen sind nach EU-Plänen drei vonvier angebotenen Wohnungen bis 2033 von der Sanierungspflicht betroffen. Unterdiese Gebiete mit oft älterem Gebäudebestand fallen 13 Großstädte, zehnMittelstädte sowie 49 Landkreise. Den geringsten Anteil an angebotenen Wohnungenmit hohem energetischem Standard hat mit 7,3 Prozent die kreisfreie StadtPirmasens. Danach folgen die Landkreise Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen),Rhein-Hunsrück-Kreis (Rheinland-Pfalz), Vogelsbergkreis (Hessen) und Stendal(Sachsen-Anhalt). Unter den Großstädten sind etwa Wuppertal und Gelsenkirchen(Nordrhein-Westfalen) sowie Heilbronn (Baden-Württemberg) betroffen.In 51 Regionen ist der Anteil an Eigentumswohnungen mit nichtsanierungspflichtigen Effizienzklassen am Angebot dagegen hoch: Hier habenzwischen 40 und 50 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen einen relativhohen energetischen Standard. Geografisch liegen diese energetisch effizientenAngebote vor allem in ostdeutschen Bundesländern und im süddeutschen Raum.Hier werden anteilig besonders viele energieeffiziente Wohnungen angebotenIn vier Mittelstädten und fünf Landkreisen ist das energieeffiziente Angebotnoch größer, hier weist mindestens jede zweite Wohnung die Effizienzklasse Doder höher aus. Im Landkreis Ebersberg in Bayern liegt die Quote mit 49,7Prozent nur knapp darunter. Die Top-10-Regionen mit nicht sanierungsbedürftigenEnergieeffizienzklassen liegen ausschließlich in Bayern und in ostdeutschen