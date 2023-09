Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Gaming und E-Sports sind beliebt. Wie der Verband derdeutschen Games-Branche mitteilt, spielen 6 von 10 Deutschen regelmäßigComputer- und Videospiele, wobei der Altersdurchschnitt mittlerweile 37,9 Jahrebeträgt. Gamer trainieren Fähigkeiten, mit denen sie bei Unternehmen punktenkönnen. Um diese Fähigkeiten zu identifizieren und Jobprofilen zuzuordnen,entwickelte die ManpowerGroup den Gaming Skills Translator, ein kostenlosesOnline-Tool für Bewerber*innen. Außerdem befragte das Unternehmen im Rahmenseines Arbeitsmarktbarometers Unternehmen, ob sie derzeit Gaming Skills währenddes Einstellungsprozesses berücksichtigen und in Zukunft in Betracht ziehenwürden.Verschiedene Spielgenres helfen Spiele-Enthusiasten, gefragte Soft Skills, diefür Unternehmen bei Mitarbeitenden wichtig sind, zu entwickeln. DieManpowerGroup stellte im Rahmen des Reports "Game to work" fest, dassbeispielsweise Strategiespiele kritisches Denken, Kreativität undProblemlösungskompetenz fördern. Action-Adventures, Rollenspiele oder Team-Gamesund E-Sports begünstigen unter anderem Kommunikations- undCollaborationsfähigkeiten, Teamfähigkeit sowie die Entscheidungsfindung. "SolcheSoft Skills sind bei Unternehmen gefragt, schwer zu finden und noch schwerer zutrainieren. Die Kombination aus diesen Soft Skills und digitalen Fähigkeitenmacht die Gaming Community einzigartig. Mit dem Hinzufügen von Gaming Skills inden Lebenslauf können sich Bewerber*innen abheben", sagt Iwona Janas, CountryManagerin der ManpowerGroup Deutschland.Gaming Skills Translator: Fähigkeiten identifizieren und Jobprofil zuordnenEin vielversprechender Ansatz im Recruiting-Prozess ist daher dieBerücksichtigung von Gaming und E-Sports. Die ManpowerGroup hat auf Basis einerAnalyse von rund 11.000 Games aus 13 Spielgenres ein kostenloses Online-Tool fürBewerber*innen entwickelt. Mit dem so genannten Gaming Skills Translator werdenLieblingsspiele abgefragt und die Computerspiel-Erfahrungen in Skills für denLebenslauf übertragen. Damit können Gamer die durch die Videospiele erworbenenFähigkeiten identifizieren und einem Jobprofil zuordnen:https://go.manpowergroup.com/game2workBefragung: 46 Prozent der Unternehmen berücksichtigen noch keine Gaming SkillsLaut einer Zusatzbefragung der ManpowerGroup, die der Personaldienstleister imRahmen seines Arbeitsmarktbarometers durchgeführt hat, berücksichtigen nur 23Prozent der Unternehmen in Deutschland derzeit Gaming-Fähigkeiten imEinstellungsprozess. Während 46 Prozent der Unternehmen noch keine Gaming Skillswährend des Einstellungsprozesses beachten, können es sich 20 Prozent der