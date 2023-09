Usha Resources kündigt Übergang zu reinem Lithiumexplorer an und verschlankt sein Portfolio

- Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, sein Lithiumportfolio voranzubringen, das zwei (2) Vorzeigeprojekte, das Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake und das Lithium-Pegmatitprojekt White Willow, umfasst.

- Das Unternehmen steht in Verhandlungen, um Projekte im Frazer Lake Camp zu kaufen, wo eine kürzliche bedeutsame Lithiumentdeckung einen spodumenhaltigen Erzgang mit durchschnittlich 6,82% Li2O in einem 9 km langen Trend ergab, was darauf schließen lässt, dass die Regionen das Potenzial haben, weitere hochgradige Lithiummineralisierung zu beherbergen.

Vancouver, British Columbia, Kanada / 6. September 2023 / IRW-Press / – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein nordamerikanisches Lithiumexplorationsunternehmen, gibt bekannt, dass es nach einer umfassenden Überprüfung seines Portfolios beschlossen hat, das Kupfer-Gold-Projekt Lost Basin in Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens, zu einem reinen Lithiumexplorer zu werden, nicht weiter fortzuführen.

Durch die Beendigung der Vereinbarung kann das Unternehmen sich besser auf sein wachsendes Portfolio an Lithiumprojekten in Ontario konzentrieren, wozu auch White Willow gehört, wo es vor Kurzem über Lithium-Cäsium-Tantal (LCT) mit einer potenziellen Streichlänge von mehr als 25 km, die zu beiden Enden hin offen ist, berichtet hat. Gleichzeitig wird das Unternehmen sein Vorzeige-Lithiumsoleprojekt auf Jackpot Lake weiter erschließen. Dort hat sich gezeigt, dass das System analog zu Clayton Valley ist, welches Albemarles Lithiumsolemine Silver Peak beherbergt, was der einzige produzierende Lithiumbetrieb in den USA ist. Eine Zusammenfassung über diese Projekte finden Sie weiter unten.

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es Verhandlungen begonnen hat, um Assets im Frazer Lake Camp zu erwerben, wo eine kürzliche erhebliche Lithiumentdeckung einen spodumenreichen Erzgang umfasste, der durchschnittlich 6,82% Li2O in einem 9 km langen Trend aufwies, was darauf schließen lässt, dass die Region das Potenzial für weitere hochgradige Lithiummineralisierung aufweist. Das Unternehmen ist bei den Verhandlungen für bestimmte Projekte in der Nähe sowie neben dem Projektgebiet, auf dem die Entdeckung gemacht wurde, schon weit gekommen und wird im Laufe der Verhandlungen wieder darüber berichten.

„Während Lost Basin angesichts unserer neuesten Fortschritte beim Rest unseres Portfolios eine interessante Gelegenheit war, entsprach es dennoch nicht unseren langfristigen strategischen Zielen, dieses Projekt weiter zu verfolgen“, erklärte Deepak Varshney, CEO von Usha Resources. „Wir werden unsere Bemühungen auf unsere Kernprojekte auf Jackpot Lake und White Willow konzentrieren, aber auch versuchen, nach Ontario und Quebec zu expandieren, wo neue Entdeckungen gezeigt haben, dass diese Rechtsgebiete das Potenzial haben, zu aufstrebenden Zentren für die Lithiumexploration und -erschließung zu werden, die mit einigen der größten Bezirke weltweit vergleichbar sind. Wir glauben, dass es sehr wahrscheinlich zu weiteren Entdeckungen in der Provinz kommen wird, da die Exploration in den meisten Gebieten noch in den Kinderschuhen steckt. Angesichts unserer starken Finanzposition sind wir gut positioniert, um an diesem aufstrebenden Sektor der Exploration teilzunehmen, und haben dementsprechend die Konzessionsgebiete, die von Interesse sind, überprüft.“

Investoren werden darauf hingewiesen, dass es keine Garantie gibt, dass Verhandlungen über potenzielle Erwerbe zu einem erfolgreichen Abschluss führen.

Portfolio-Highlights

Jackpot Lake ist ein Lithiumsoleprojekt, bei dem das Unternehmen ein Programm mit dem Ziel der NI 43-101-konformen Ressourcendefinition vorantreibt. Zu den bislang wichtigsten Ergebnissen des Programms gehören:

- Es ist ein geologisches System vorhanden, das dem von Clayton Valley ähnelt und bis zu 423 Fuß an potenziell pumpfähigem Grundwasserleiter in einer grobkörnigen Zone umfasst, die den Einheiten ähnelt, auf denen der primäre Fokus für die Expansion auf Albemarles Lithiumsolemine Silver Peak, dem einzigen inländischen Lieferanten für Lithium in den USA, und auf Pure Energys Projekt Clayton Valley, wo eine große Menge an Sole mit hohen Gehalten identifiziert wurde, lag.

- Der Boden des Projektgebiets ist mit Lithium angereichert, dessen Niveau mit Clayton Valley vergleichbar ist. Angereichertes Lithium findet sich in den fortgeschrittenen Bohrlöchern mit durchschnittlich 334 Teilen pro Million und Höchstwerten von 820 ppm Li in 30 Proben, die aus oberflächennahen Böden (weniger als 500 Fuß) in Bohrloch JP22-02 genommen wurden. Diese Ergebnisse lassen sich sehr gut mit den berichteten Durchschnittswerten von 100 ppm für die Formation Esmeralda, einer potenziellen Quelle für die Lithiumanreicherung für die Solen in Clayton Valley, vergleichen.

- Die Stratigraphie vor Ort unterstützt eine NI 43-101‑konforme Ressource. In Bohrloch JP22-02 fand man eine ähnliche Stratigraphie wie in Bohrloch JP22-01, was darauf schließen lässt, dass die günstige Stratigraphie, die bei Bohrungen identifiziert wurde, sich über das ganze Basin erstreckt, da die beiden Bohrlöcher 2,75 km voneinander entfernt liegen.

Abbildung 1 – Links: Lagekarte von Jackpot Lake in Bezug auf die Silver Peak Mine und das TLC-Projekt. Rechts: Kernfotos der Bohrungen der Kristallisation von Evaporiten und Konglomerat. Kristallisation von Evaporiten unterstützt das Vorhandensein einer solebildenden Umgebung, während das Konglomerat auf eine stark poröse Zone schließen lässt, die eine erhebliche Menge an Sole wie im Clayton Valley enthalten sollte.

White Willow ist ein Lithium-Pegmatit-Projekt, bei dem das Unternehmen ein Programm durchführt, um seine ersten Bohrungen im ersten Quartal 2024 abzuschließen. Zu den bislang wichtigsten Ergebnissen des Programms gehören:

- Die Streichlänge des Systems ist größer als 25 km und zu beiden Enden hin offen.

- Vier (4) primäre Zielgebiete wurden identifiziert, darunter zwei (2) hochentwickelte Pegmatitschwärme, Maple Leaf und Bingo, die Erzgänge von über 1 km Länge mit hervorragender Geochemie und Mineralogie aufweisen, was darauf schließen lässt, dass sie potenziell spodumenhaltig sind.

- Hochgradiges, grobkörniges Tantalit mit 14,64% Ta2O5 vorhanden. Das einzige andere bekannte Vorkommen ist der North Aubrey-Pegmatit auf Green Technology Metals (GT1) Projekt Seymour Lake, wo GT1 9,9 Mt mit 1,04% Li2O identifiziert hat.

Abbildung 2 – Karte des Projekts White Willow mit anomalen Lithium-, Cäsium- und Tantalwerten über eine Streichlänge von mehr als 25 km. Innen links: Tantal. Rechts Beryll. Kombiniert mit den beobachteten geochemikalischen Verhältnissen (wenig K/Rb und Nb/Ta) lassen diese Minerale darauf schließen, dass die Erzgänge Maple Leaf und Bingo potenziell spodumenführend sind.

Unternehmensangelegenheiten

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 3. August 2023 200.000 Stammaktien (die „Aktien“) zu einem angemessenen Preis von 0,1275 $ pro Aktie an 2758145 Ontario Ltd., Peter Gehrels, und Allan George Onchulenko (die „Verkäufer“) von Atikokan, Ontario, für das Recht, eine ungeteilte Beteiligung von 100% an 141 unpatentierten Bergbauclaims (das „Konzessionsgebiet“) im Bergbaubezirk Thunder Bay in Ontario neben dem Konzessionsgebiet White Willow, zu erwerben, ausgegeben hat. Das Unternehmen hat am 31. Juli 2023 mit den Verkäufern eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) hinsichtlich des Konzessionsgebiets abgeschlossen, und die Ausgabe von 200.000 Aktien stellt die erste Zahlung an die Verkäufer dar.

Das Unternehmen möchte außerdem die Informationen über die Nettoschmelzabgabe vom 3. August 2023 korrigieren. Gemäß der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen jederzeit vom Verkäufer 50% der Nettoschmelzabgabe für den Betrag von 1 Mio. $ zurückkaufen.

Die mit den Verkäufern hinsichtlich des Konzessionsgebiets eingegangene Optionsvereinbarung sowie die darin enthaltenen Transaktionen unterliegen der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es insgesamt 1.625.000 Incentive-Aktienoptionen annulliert hat, die zuvor am 7. Oktober 2021, 7. Januar 2022, 9. Februar 2022, 30. Dezember 2022, 7. März 2023 und 8. Mai 2023 an bestimmte Berater des Unternehmens ausgegeben wurden.

Außerdem berichtet das Unternehmen, dass es im Rahmen des Omnibus Incentive Plans insgesamt 3 Mio. Restricted-Share-Units (die „RSUs) und 100.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) an bestimmte Vorstandsmitglieder, Direktoren, Berater und die Unternehmensleitung ausgegeben hat. Die Optionen sind zu einem Preis von 0,18 $ pro Aktie über einen Zeitraum von 2 Jahren ausübbar und werden auf vierteljährlicher Basis ab Ausgabedatum unverfallbar. Die RSUs werden ein Jahr nach Ausgabedatum unverfallbar.

Des Weiteren ist das Unternehmen mit Datum vom 15. September 2023 einen Beratungsvertrag (der „Vertrag“) mit Triomphe Holdings Ltd. (dba Capital Analytica) über vielschichtige Dienstleistungen zur Werbungsverbesserung eingegangen. Capital Analytica hat seinen Sitz in Nanaimo, BC, Kanada. Gemäß der Vereinbarung wird Capital Analytica dem Unternehmen bei Genehmigung durch die Börse drei Monate lang seine Dienste gegen eine Gebühr von 60.000 $ zur Verfügung stellen. Zu diesen Dienstleistungen gehören laufende Social-Media-Beratungen hinsichtlich Engagement und Verbesserung, Stimmungsanalysen in den sozialen Medien, Social Engagement Reporting, Überwachung von Diskussionsforen und Berichte, Verteilung des Unternehmensvideos und andere Investor-Relations-Dienste. Diese Vereinbarung muss noch von der Börse genehmigt werden.

Capital Analytica und das Unternehmen sind keine verbundenen, sondern unabhängige Unternehmen. Weder Capital Analytica noch dessen Auftraggeber sind direkt oder indirekt an den Wertpapieren des Unternehmens beteiligt und haben auch kein Recht und keine Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung, der sich auf das Projekt White Willow bezieht, wurde von Herrn Andrew Tims, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“), geprüft und genehmigt.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Projekt Jackpot Lake wurde von Seth Cude, PG, CPG, RM, MSc, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Usha Resources Ltd.

Usha Resources Ltd. ist ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung qualitativ hochwertiger Lithiumkonzessionsgebiete gerichtet ist, die bohrbereit sind und beträchtliches Erschließungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio von Usha mit Sitz in Vancouver in British Columbia bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen und umfasst Jackpot Lake, ein Lithium-Sole-Projekt in Nevada und White Willow, ein Lithium-Pegmatit-Projekt in Ontario, das das Aushängeschild des wachsenden Portfolios an Hartgestein-Lithium-Vermögenswerten darstellt. Usha wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel USHA, am OTCQB-Markt unter dem Kürzel USHAF und an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel JO0 gehandelt.

USHA RESOURCES LTD.

Nähere Informationen erhalten Sie über Tyler Muir, Anlegerservice unter der Rufnummer 1-888-772-2452 oder per E-Mail an tmuir@usharesources.com oder auf der Website unter www.usharesources.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen, die vom Unternehmen vorgenommen wurden, sowie auf Informationen, die dem Unternehmen gegenwärtig zur Verfügung stehen und die, obwohl sie als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Informationen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, unsichere und unbeständige Aktien- und Kapitalmärkte, einen Mangel an verfügbarem Kapital, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftige Preise für Basismetalle und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Explorationsstadium. Die Exploration ist hochgradig spekulativ, birgt viele Risiken, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Mineralvorkommen, die gewinnbringend abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit auf keinem seiner Konzessionsgebiete über Reserven. Es kann daher nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

