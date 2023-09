Köln (ots) - Das Internet, wie wir es kennen, steht vor einem Paradigmenwechsel.

Das Web3 revolutioniert, wie sich Marken im digitalen Zeitalter positionieren

und mit ihren Zielgruppen in Kontakt treten können. Im Zentrum dieser digitalen

Umwälzung präsentiert sich die https://www.w3.vision/ , die als Teil der DMEXCO,

Europas führender Konferenz für digitales Marketing, vom 20. bis 21. September

2023 in Köln ihre Tore öffnet. Das erklärte Ziel: die Hürden von Web 2.0 zu Web3

abzubauen.



- Wann : 20.- 21. September 2023

- Wo : Messeplatz 1 50679 Köln





Als größte Web3-Use-Case-Konferenz Europas gilt die w3.vision als einer derwichtigsten Treffpunkte für Web3-Enthusiast:innen, Expert:innen und Unternehmenaus Deutschland, Europa und der Welt. Die Veranstaltung bietet dabei nicht nurEinblicke in die neuesten Entwicklungen und Trends im Bereich Web3 undMetaverse, sondern auch die ideale Plattform für Networking und Partnerschaften.Auf einer Fläche von 600qm in Halle 6 präsentieren sich 25 Aussteller:innen, vonhttp://cashlink und https://ethermail.io/ über Jägermeister (https://www.mast-jaegermeister.de/2022/06/22/nft-kooperation-jaegermeister-mit-eigenem-genesis-hape/) bis Xcircle (https://xcircle.io/) .Die w3.vision ist eine einzigartige Gelegenheit, die führenden Köpfe undVisionär:innen hinter den größten Web3-Projekten und -Initiativen zu treffen undvon ihnen zu lernen. Über 100 Vortragende werden erwartet. Mit dabei sind:- Peter Grosskopf (https://www.linkedin.com/in/petergrosskopf/) , Co-Founder undCTO, Unstoppable Finance- Oliver Lange (https://www.linkedin.com/in/oliver-lange-a6514ab3) , Head ofH&Mbeyond, H&M- Iskra Velichkova (https://www.linkedin.com/in/iskra-velichkova) , Head ofMarketing, Kleinanzeigen- Nadini Sathiyarajan(https://www.linkedin.com/in/nadini-sathiyarajan-04a6243a/) , CommunicationsLead EMEA bei Sorare- Vicktoria Kilch (https://www.linkedin.com/in/vicktoriaklich/) , Co-Founder,w3.vision und w3.fund- Martin El-Khouri, (https://www.linkedin.com/in/el-khouri-m) Head of B3 - THEHUB, Bertelsmann InvestmentsFür alle, die an der Spitze der Web3-Revolution stehen wollen, ist die w3.visionein unverzichtbares Event. Tickets sind jetzt erhältlich und können hiererworben werden. (https://www.w3.vision/tickets)Weitere Informationen zur w3.vision x DMEXCO finden sich auf der Website(https://www.w3.vision/) .Über w3.visionDie w3.vision ist eine Konferenz, die durch den 2021 gegründetenhttps://www.w3.fund/ ins Leben gerufen wurde. Der w3.fund ist einer deraktivsten Venture Capital Funds Deutschlands und investiert in Start-ups aus demBereich Web3, sowie in digitale Assets auf der Blockchain. Gemeinsam mit Europasführender Veranstaltung für digitales Marketing und Technologie, der DMEXCO,organisiert der w3.fund mit der w3.vision exklusives Web3-Event. Die Mission:Dem Web3 die größtmögliche Aufmerksamkeit verschaffen und einen Nährboden fürsinnvolle Partnerschaften zu bieten, um zu einer breiteren Akzeptanz derTechnologie beizutragen.