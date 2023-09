Hasso-Plattner-Institut lädt zur clean-IT Konferenz am 25. und 26. Oktober (FOTO)

Potsdam (ots) - Künstliche Intelligenz und andere digitale Entwicklungen erhöhen

stetig unseren Strombedarf. Gleichzeitig können diese digitalen Werkzeuge aber

auch dabei helfen, Ressourcen in Zukunft immer mehr zu schonen. Für die

Klimaziele ist es daher dringend notwendig, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

zusammenzudenken.



Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) bringt deshalb im Rahmen der zweiten clean-IT

Konferenz am 25. und 26. Oktober 2023 hochrangige, internationale Vertreterinnen

und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik in Potsdam zusammen. Sie

werden aufzeigen und diskutieren, wie digitale Technologien im Kampf gegen den

Klimawandel unterstützen können und was getan werden muss, um den CO2-Fußabdruck

der Digitalisierung weiter zu reduzieren.





Gastgeber der Konferenz ist Prof. Ralf Herbrich, Geschäftsführer am HPI undLeiter des Fachgebiets "Artificial Intelligence and Sustainability"(https://hpi.de/herbrich/home.html) . Er wird die Konferenz eröffnen und freutsich auf den internationalen Austausch: "Wir haben einige der interessantestenMenschen aus Forschung, Industrie und Politik eingeladen, um über Ländergrenzenhinweg Lösungen für eine der größten Herausforderungen unserer Zeit zudiskutieren. Die besten Ergebnisse erzielen wir, wenn Menschen unterschiedlicherProfessionen, Disziplinen und Erfahrungen miteinander ins Gespräch kommen."WAS: clean-IT KonferenzWANN: am 25. und 26. Oktober 2023, Beginn 9.00 UhrWO: Hasso-Plattner-Institut, Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3 in 14482 PotsdamU.a. mit:- Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister fürDigitales und Verkehr- Dr. Ceren Susut-Bennett, Associate Directorof Advanced Scientific ComputingResearch beim U.S. Department of Energy- John Platt, Distinguished Scientist bei Google - Prof. Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung- Prof. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes- Dr. Philipp Herzig , Head of Cross Product Engineering & Experience bei SAP - Prof. Ralf Herbrich, Geschäftsführer am HPI und Leiter des Fachgebiets"Artificial Intelligence and Sustainability"Das Konferenzprogramm sowie den Link zur Anmeldung finden Interessierte hier:https://hpi.de/veranstaltungen/hpi-veranstaltungen/2023/clean-it-conference.htmlDie Konferenzsprache ist Englisch.Hinweis für Redaktionen: Wenn Sie über die Konferenz vor Ort berichten möchten,melden Sie sich bitte vorab per E-Mail unter mailto:presse@hpi.de an.Pressekontakt:mailto:presse@hpi.deLeon Stebe, Tel. 0331 5509-471, mailto:leon.stebe@hpi.de undund Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, mailto:joana.bussmann@hpi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/5596526OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut