Eintragung der Marke RECCE in Vietnam

SYDNEY Australien, 6. September 2023 / IRW-Press / – Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX:RCE, FWB:R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das vietnamesische Patentamt (Intellectual Property Office of Vietnam) die Eintragung der Marke RECCE in sein Markenregister vorgenommen hat.