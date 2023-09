Draganfly stellt auf der Commercial UAV Expo die neue Hybrid-Drohne Commander 3 XL vor

Las Vegas, NV. 6. September 2023 / IRW-Press / Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich, sein neuestes Produkt, die Commander 3 XL Hybrid, auf der Commercial UAV Expo, vorzustellen. Die Messe findet vom 5. bis 7. September im Caesars Palace in Las Vegas statt.

Die Commander 3 XL Hybrid nutzt die in Nordamerika gebaute, hochmodulare und äußerst anpassungsfähige Commander 3 XL-Zelle. Dieses hochmoderne System verlängert die Flugdauer erheblich und ermöglicht es den Betreibern, mit einem einzigen Flug mehr zu erreichen als je zuvor.

Wie die Commander 3 XL ist auch die Commander 3 XL Hybrid äußerst vielseitig und kann eine Vielzahl von Nutzlasten aufnehmen, darunter auch das Precision Delivery System von Draganfly. Der flüssigkeitsgekühlte Antriebsstrang treibt alle UAV-Systeme effizient an, was zu einer erhöhten Flugdauer führt. So kann eine Nutzlast von bis zu 4 kg oder 8,8 lb bis zu 3 Stunden lang geflogen werden, was dieses System zur idealen Wahl für nahezu jeden Einsatz macht.

Die Commander 3 XL Hybrid sorgt für eine hohe Betriebseffizienz. Sie bewältigt die Herausforderungen des Fernladens und des Akkutransports, sodass Einsätze ohne logistische Einschränkungen durchgeführt werden können. Ihr neues Kraftstoffeinspritzsystem liefert eine außergewöhnliche Leistung und eine branchenweit führende Effizienz beim Kraftstoffverbrauch und ermöglicht ein müheloses Starten in verschiedenen Umgebungen und Höhenlagen. Das vielseitige Hybridtriebwerk kann mit Benzin oder Schweröl betrieben werden und verfügt über eine robuste On-Board-Diagnose, die eine gleichbleibende Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit gewährleistet.

„Die Commander 3 XL Hybrid ist Draganflys jüngste technologische Errungenschaft, die aufgrund der Kundennachfrage entwickelt wurde, um in verschiedenen Bereichen noch mehr zu erreichen“, sagte der President und CEO von Draganfly, Cameron Chell. „Diese neue Plattform bietet verlängerte Flugzeiten, logistische Effizienz und Zuverlässigkeit und ermöglicht so eine maximale Betriebseffizienz ohne Kompromisse. Wir freuen uns, die Commander 3 XL Hybrid auf der diesjährigen Commercial UAV Expo neben all unseren anderen innovativen Drohnentechnologien vorstellen zu können.“