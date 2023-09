Millennial Potash setzt sein Phase-1-Explorationsprogramm fort, da die Lage in Gabun stabil ist

6. September 2023. Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ...) freut sich, mitteilen zu können, dass die Lage vor Ort in Gabun weiterhin ruhig ist und der Betrieb des Kaliprojekts Banio von MLP durch den jüngsten Regierungswechsel nicht beeinträchtigt wird. Darüber hinaus freut sich MLP, mitteilen zu können, dass die Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-002 bis zu einer Tiefe von 552,50 m abgeschlossen wurde und mehrere Abschnitte mit Kalimineralisierung durchteuft wurden.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich, berichten zu können, dass sein Explorationsbohrprogramm von den jüngsten politischen Ereignissen in Gabun unbeeinflusst bleibt. Die neue Regierung hat erst kürzlich in der Ansprache des Interimspräsidenten am 4. September zugesichert, dass alle geschäftlichen, kommerziellen und genehmigungsrechtlichen Vereinbarungen eingehalten werden, und ein kürzlich erschienener Artikel von Oxford Economics Africa weist darauf hin, dass das Risikoprofil für Gabun ähnlich wie das von Südafrika und Namibia ist. Unsere Führungskräfte, einschließlich unseres CEO, die sich derzeit vor Ort befinden, haben bestätigt, dass in Gabun weiterhin Ruhe und Ordnung herrschen, was auch durch die Öffnung aller Luft- und Seegrenzen am 2. September belegt wird. Alle großen Erdöl- und Bergbauunternehmen setzen ihre Tätigkeit wie gewohnt fort. Millennial arbeitet ohne Unterbrechungen und wird sein Explorationsprogramm der Phase 1 fortsetzen, das sich mit der Durchschneidung von zwei zusätzlichen Kalizyklen unterhalb des Bodens des historischen Bohrlochs BA-002 bereits als erfolgreich erwiesen hat."

Die Geschäftsleitung von Millennial und der lokale Landesmanager von Gabun haben mit Vertretern der UNO und anderen internationalen Gremien gesprochen und berichten, dass Gabun weiterhin ruhig ist und dass die jüngsten politischen Ereignisse keine Auswirkungen auf das laufende Explorationsprogramm auf dem Banio-Kaliprojekt haben. Die neue gabunische Führung hat zugesichert, dass alle kommerziellen Vereinbarungen, Lizenzen und Genehmigungen aufrechterhalten werden. Gabun ist ein OPEC-Mitglied, das täglich ca. 200.000 Barrel Öl produziert, und die großen Produzenten Maurel und Prom, BW Energy und andere haben mitgeteilt, dass alle Offshore- und Onshore-Aktivitäten wie gewohnt fortgesetzt werden. Darüber hinaus hat Eramet die Produktion in seinem großen Manganbetrieb nach einer kurzen vorübergehenden Unterbrechung am 30. August wieder aufgenommen. In einem kürzlich erschienenen Artikel von Oxford Economics Africa (Political Focus-Gabon, 09.05.2023) wird das Risiko für das Land nach wie vor als gering bis mäßig eingestuft, niedriger als vor den politischen Ereignissen, ähnlich wie in Ghana, Namibia, Südafrika und Marokko und mit einer neutralen Tendenz. In dem Artikel wird außerdem bekräftigt, dass das wirtschaftliche und politische Umfeld weitgehend unverändert bleiben wird. Millennial wird sein aktuelles Bohrprogramm fortsetzen und die Situation in Gabun genau beobachten.