RBC stuft ABB LTD auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36,50 Franken belassen. Analyst Mark Fielding geht in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie weiter positiv an europäische Industriewerte heran, auch wenn unter Investoren weiterhin Unsicherheit bezüglich der Branchenaussichten herrsche. Seine aktuellen Prognosen hält er für relativ gut untermauert./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 01:59 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 01:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

