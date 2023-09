Vulcan erhält Baugenehmigung für Anlage zur Lithiumelektrolyse in Frankfurt Höchst

Karlsruhe, 06. September 2023. Die Vulcan hat die Baugenehmigung für eine Zentrale Lithiumelektrolyse-Optimierungsanlage (CLEOP) im Frankfurter Industriepark Höchst erhalten. In der Anlage soll Lithiumchlorid in Lithiumhydroxidmonohydrat umgewandelt werden – dem Endprodukt des Unternehmens, das anschließend in der Batterieherstellung Verwendung findet. Die CLEOP dient der Vulcan zur Produktqualifizierung sowie zur Schulung des Betriebsteams für die kommerzielle Produktionsphase Eins des Zero Carbon Lithium Projektes. Die Inbetriebnahme der CLEOP ist für Ende des Jahres geplant.

Die Vulcan entwickelt derzeit Tiefengeothermieprojekte im Oberrheingraben zur Gewinnung von klimaneutralem Lithium für die europäische Automobilindustrie sowie zur Bereitstellung Erneuerbarer Energie für die Region. Das Unternehmen plant, aus dem heißen Thermalwasser des Oberrheingrabens mithilfe von Tiefengeothermie Lithium zu gewinnen. In einem ersten Verfahrensschritt entsteht dabei eine Lithiumchloridlösung. Diese wird anschließend in das Endprodukt Lithiumhydroxidmonohydrat umgewandelt. Der Umwandlungsschritt soll langfristig in einer Zentralen Lithiumanlage (CLP) im Frankfurter Industriepark Höchst erfolgen. In der Bauphase der finalen Anlage dient die CLEOP dem Unternehmen als Schulungsanlage sowie zur Produktqualifizierung.

Der Aufbau der CLEOP ist bereits in den vergangenen Monaten außerhalb des Frankfurter Industrieparks erfolgt. Die Anlage ist daher bereit zur Verschiffung, Aufstellung, Integration und zum Anschluss vor Ort. Vorbereitungsarbeiten am finalen Standort haben bereits begonnen. Im November wird das Unternehmen nach Abschluss der bereits jetzt zu 80 % fertiggestellten „Phase Eins Bridging Study“ die vollständige Projektfinanzierung beginnen. Die Vulcan beantragt derzeit auch öffentliche Mittel zur Deckung des Gesamtfinanzierungsbedarfs.

„Die Baugenehmigung für unsere Zentrale Lithiumelektrolyse-Optimierungsanlage (CLEOP) im Frankfurter Industriepark Höchst markiert für uns einen entscheidenden Projektschritt. Die Anlage ist der Geburtsort unseres Endproduktes – dem Lithiumhydroxidmonohydrat, das die Europäische Batteriebranche antreibt. Die CLEOP ist nicht nur Schulungszentrum für unser erstklassiges Team, das engagiert unser Projekt vorantreibt. Sie ist auch Quelle des Rohstoffs, der die Herzen der EV-Batterien zum Leben erweckt. Die Anlagen in Frankfurt sind der Ort, an dem unsere Vision einer nachhaltigen Lithiumversorgung für Europa Wirklichkeit wird. Ich freue mich, dass wir in Frankfurt nun Gas geben können“, so Cris Moreno, CEO der Vulcan-Gruppe.